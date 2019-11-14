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В «черную неделю» цены на фитнес в Минске рухнут вдвое

15.11.2019 14:08 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Минске с 18 по 24 ноября впервые пройдет «черная неделя» фитнес-распродаж. Прежде всего, цены на абонементы в клуб «Мир фитнеса» снизятся в два раза.

В «черную неделю» резко подешевеют годовые и полугодовые абонементы на базовый фитнес и базовый аквафитнес. Также упадут в цене клубные карты Premium и Gold. Заодно «полегчают» детские абонементы.

На одну неделю цены на фитнес сделают самыми низкими в году. Помимо доступа к тренажерам и групповым тренировкам, абонементы включают бесплатную медицинскую консультацию и пробное занятие с тренером.

Для покупки абонемента за полцены нужно посетить «Мир фитнеса». Кассы будут работать в будние и выходные дни до последнего посетителя. Также можно записаться по телефону. При огромном ажиотаже распродажу могут завершить раньше срока, чтобы не выйти за границы оптимальной заполняемости – это делается для комфорта действующих членов клуба.

«В прошлом году в Минске прошла «черная фитнес-пятница», вызвав рекордный ажиотаж. Однако не все успели подъехать в тот день, многие просили учесть на будущее пожелания о большем периоде. Поэтому впервые «черные» фитнес-распродажи будут проходить целую неделю. Так что времени будет достаточно – мы рассчитываем, что это стимулирует минчан перейти на ЗОЖ. Но важно не проспать эти дни, поскольку столь низких цен больше не будет», – отмечают в «Мире фитнеса».

«Мир фитнеса» – один из крупнейших фитнес-клубов в Минске. На площади 7500 «квадратов» работает большой тренажерный зал, отдельная кардиозона и площадки для групповых занятий. Кроме того, комплекс включает три бассейна, детскую игровую, три вида бань и медицинскую службу. В центре собрано более 500 тренажеров и работает свыше 100 фитнес-инструкторов, в том числе титулованные спортсмены.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске с 18 по 24 ноября впервые пройдет «черная неделя» фитнес-распродаж. Прежде всего, цены на абонементы в клуб «Мир фитнеса» снизятся в два раза.
 
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