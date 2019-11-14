«Выбор за мной», — уверено заявляет впервые голосующий Артур Тубелевич из Вороново

Источник материала: Вороновская газета





На утро 15 ноября в Вороновском районе досрочно проголосовали 5 329 человек (26% всех жителей). Свой гражданский долг активно высказывает и молодежь, которая выбирает будущее, независимость и стабильность.

Особенно значимо это событие для тех, кто идет голосовать впервые. Для юношей и девушек это ответственное событие сопровождается поздравлениями.

— Кто-то волнуется, но я отношусь к ситуации спокойно: прочитал программы кандидатов и заранее определил для себя самого достойного, — делится впечатлениями Артур. — Считаю, что будущие депутаты, в первую очередь, должны быть честны перед собой. Из других качеств могу назвать эрудированность, образованность. И, конечно, молодость — хорошо, если власть говорит с молодежью на одном языке. Очень надеюсь, что парламентарии постараются сделать больше в регионе для развития спортивной базы, организации досуга молодежи.

Для учащегося местного колледжа, успешного спортсмена и деятельного парня, важно, что с его мнением считаются. Уверенность в себе в нем воспитали родители и на личном примере показали, как можно участвовать в судьбе страны.







В тему

Широко распространена практика досрочного голосования в США. Большинство штатов дает возможность избирателям проголосовать в период от нескольких дней до 2 месяцев, не дожидаясь официальной даты выборов. Причем механизмы его весьма разнятся. В штате Иллинойс, например, досрочно можно проголосовать только по почте, но в течение 60 дней. В Монтане досрочное голосование по почте начинается за 75 дней до даты выборов, а за полтора месяца до них такая же возможность открывается и на избирательных участках. Подобное есть и в Западной Европе: в Великобритании, скажем, по почте традиционно голосуют от 15 до 50 процентов граждан, в Германии — порядка четверти всех избирателей, в Швейцарии — и вовсе 90 процентов избирателей и даже больше. Различны и временные периоды досрочного голосования. В Норвегии это 4 недели, в Швейцарии — 5, в Швеции — 6 недель.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.