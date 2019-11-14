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В Гродно проходит областной этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности

15.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Гродно проходит областной этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности

Ежегодно Национальный банк и Министерство образования Республики Беларусь проводит олимпиаду по финансовой грамотности.

Мероприятие направлено на повышение финансовой грамотности учащихся общего среднего образования.
 
Основными задачами олимпиады являются популяризация знаний в области финансов, создание условий для реализации интеллектуальных способностей учащихся, а также приобретение ими опыта познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности. 
 
Цель олимпиады — формирование у учащихся практических навыков использования финансовых инструментов для планирования бюджета и накоплений, контроля своих доходов, расходов и долгов, развитие финансовой культуры и укрепление финансовой дисциплины учащихся, а также внедрение новых форм профессиональной ориентации.
 
В октябре прошли районные этапы олимпиады.
 
15 ноября на базе Гродненского областного института развития образования проходит областной этап, в котором соревнуются 57 учащихся 10-11 классов, победивших в своих районах.
 
Три победителя областного этапа олимпиады примут участие в заключительном (республиканском) этапе олимпиады в декабре 2019 года.
 
Олимпиада проводится в форме тестирования. Если участники по итогам тестового задания набирают равное количество баллов, для определения победителя предусматривается творческое задание, которое оценивается членами жюри.
Начало олимпиады в 11.30.

https://grodnonews.by

 
 
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Ежегодно Национальный банк и Министерство образования Республики Беларусь проводит олимпиаду по финансовой грамотности. Мероприятие направлено на...
 
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