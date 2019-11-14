В Гродно проходит областной этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности

Источник материала: Вороновская газета





Ежегодно Национальный банк и Министерство образования Республики Беларусь проводит олимпиаду по финансовой грамотности.

финансовой грамотности учащихся общего среднего образования. Мероприятие направлено на повышениеучащихся общего среднего образования.

Основными задачами олимпиады являются популяризация знаний в области финансов, создание условий для реализации интеллектуальных способностей учащихся, а также приобретение ими опыта познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности.

Цель олимпиады — формирование у учащихся практических навыков использования финансовых инструментов для планирования бюджета и накоплений, контроля своих доходов, расходов и долгов, развитие финансовой культуры и укрепление финансовой дисциплины учащихся, а также внедрение новых форм профессиональной ориентации.

В октябре прошли районные этапы олимпиады.

15 ноября на базе Гродненского областного института развития образования проходит областной этап, в котором соревнуются 57 учащихся 10-11 классов, победивших в своих районах.

Три победителя областного этапа олимпиады примут участие в заключительном (республиканском) этапе олимпиады в декабре 2019 года.

Олимпиада проводится в форме тестирования. Если участники по итогам тестового задания набирают равное количество баллов, для определения победителя предусматривается творческое задание, которое оценивается членами жюри.

Начало олимпиады в 11.30.

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