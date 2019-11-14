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В Гродно проходит областной этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности
15.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Ежегодно Национальный банк и Министерство образования Республики Беларусь проводит олимпиаду по финансовой грамотности.
Мероприятие направлено на повышение
Основными задачами олимпиады являются популяризация знаний в области финансов, создание условий для реализации интеллектуальных способностей учащихся, а также приобретение ими опыта познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности.
Цель олимпиады — формирование у учащихся практических навыков использования финансовых инструментов для планирования бюджета и накоплений, контроля своих доходов, расходов и долгов, развитие финансовой культуры и укрепление финансовой дисциплины учащихся, а также внедрение новых форм профессиональной ориентации.
В октябре прошли районные этапы олимпиады.
15 ноября на базе Гродненского областного института развития образования проходит областной этап, в котором соревнуются 57 учащихся 10-11 классов, победивших в своих районах.
Три победителя областного этапа олимпиады примут участие в заключительном (республиканском) этапе олимпиады в декабре 2019 года.
Олимпиада проводится в форме тестирования. Если участники по итогам тестового задания набирают равное количество баллов, для определения победителя предусматривается творческое задание, которое оценивается членами жюри.
Начало олимпиады в 11.30.
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Ежегодно Национальный банк и Министерство образования Республики Беларусь проводит олимпиаду по финансовой грамотности. Мероприятие направлено на...
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