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«Маленький волшебный пушистый единорог»: в США нашли щенка с «хвостом» на лбу

15.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Маленький волшебный пушистый единорог»: в США нашли щенка с «хвостом» на лбу

Необычного щенка подобрали волонтеры зоозащитной организации Mac’s Mission в американском штате Миссури.

У малыша на голове растет второй хвост. Об этом сообщает CNN.

Из-за хвоста «не на том месте» маленькую собачку прозвали «щенок-единорог». Двухмесячного щенка нашли в сельской местности несколько дней назад. Чтобы спастись от холода, он прибился к пожилой собаке, но все равно обморозил одну лапу. Из-за сильных холодов он мог замерзнуть насмерть. Волонтеры забрали в приют обеих собак.

Щенку дали кличку Нарвал – из-за сходства с морским млекопитающим нарвалом, у которого на лбу развивается бивень. Полное имя найденыша ― Нарвал, Маленький Волшебный Пушистый Единорог.

По словам ветеринаров, нарост никак не связан ни с одним органом и не причиняет никакого вреда здоровью щенка, поэтому специалисты не увидели необходимости его удалять.

Фотографии необычного щенка выложили в соцсетях. Они тут же набрали тысячи лайков и репостов. Однако спасшие Нарвала сотрудники зоозащитной организации не спешат искать ему хозяев, потому что пока он нуждается в наблюдении специалистов.

ОНТ
 
 
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Необычного щенка подобрали волонтеры зоозащитной организации Mac’s Mission в американском штате Миссури. У малыша на голове растет второй хвост. Об этом сообщает CNN....
 
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