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«Маленький волшебный пушистый единорог»: в США нашли щенка с «хвостом» на лбу
15.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Необычного щенка подобрали волонтеры зоозащитной организации Mac’s Mission в американском штате Миссури.
У малыша на голове растет второй хвост. Об этом
Из-за хвоста «не на том месте» маленькую собачку прозвали «щенок-единорог». Двухмесячного щенка нашли в сельской местности несколько дней назад. Чтобы спастись от холода, он прибился к пожилой собаке, но все равно обморозил одну лапу. Из-за сильных холодов он мог замерзнуть насмерть. Волонтеры забрали в приют обеих собак.
Щенку дали кличку Нарвал – из-за сходства с морским млекопитающим нарвалом, у которого на лбу развивается бивень. Полное имя найденыша ― Нарвал, Маленький Волшебный Пушистый Единорог.
По словам ветеринаров, нарост никак не связан ни с одним органом и не причиняет никакого вреда здоровью щенка, поэтому специалисты не увидели необходимости его удалять.
Фотографии необычного щенка
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Необычного щенка подобрали волонтеры зоозащитной организации Mac’s Mission в американском штате Миссури. У малыша на голове растет второй хвост. Об этом сообщает CNN....
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