Как одолжить деньги, чтобы потом не потерять их? Правовой ликбез от сотрудников областного суда

Источник материала: Вороновская газета





Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности.

А вооружившись основами законодательства, мы прежде всего можем в любой ситуации отстоять свои права. Правовой ликбез на страницах «ГП» проведут сотрудники областного суда. Начнем с договора денежного займа. Как правильно его составить, чтобы одолжив деньги, не потерять их, рассказала судья Гродненского областного суда Людмила Малючок.

договору денежного займа дна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги, которые последний обязуется возвратить. – Подна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги, которые последний обязуется возвратить.

– В какой форме должен быть заключен договор денежного займа?

– В письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законодательством размер базовой величины, а в случаях, когда займодавцем выступает юридическое лицо, – независимо от суммы. Вместе с тем, даже если договор заключен не в письменной форме, он признается действительным. Последствием несоблюдения письменной формы является лишение сторон права ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания.

– Что должно быть указано в договоре денежного займа?

– Во-первых, предмет займа, то есть конкретная сумма и валюта передаваемых денег. Сумма займа является существенным условием такого договора. При отсутствии соглашения сторон относительно суммы займа договор считается незаключенным, поэтому сторонам необходимо надлежащим образом согласовать условие о сумме.

Во-вторых, условие о передаче заимодавцем денег в собственность заёмщика. В результате предоставления займа право собственности на деньги переходит к заёмщику. Это важный момент, отличающий заём от сделок по предоставлению имущества в пользование с условием возврата. Например, от договора безвозмездного пользования (ссуды) или хранения вещей с обезличением, когда кредитор продолжает оставаться собственником. Соответственно при согласовании предмета договора сторонам рекомендуется прямо указать, что заёмные деньги переходят в собственность заёмщика.





В-третьих, обязанность заёмщика возвратить займодавцу сумму займа, равную полученной. Сторонам рекомендуется включать в текст договора условие об обязанности заёмщика возвратить сумму займа.

– Можно ли подтвердить договор займа распиской? – В подтверждение такого договора и его условий может быть представлена расписка заёмщика или иной документ, удостоверяющий передачу ему займодавцем определенной денежной суммы. В расписке должен быть указан характер обязательства (заёмный), предмет займа, сведения о передаче предмета займа, срок исполнения обязательства, в какой валюте подлежит возврату денежная сумма. Договор займа – это реальный договор, передача денег или других вещей по нему имеет определяющее значение для момента его заключения. Важна передача суммы займа, а не момент достижения соглашения о такой передаче. Именно тогда появляются права и обязанности по договору займа. – Обязательно ли указание срока возврата займа? – Срок не относится к существенным условиям договора займа, так что указывать его в договоре необязательно. В случаях, когда срок возврата займа договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заёмщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором. – Может ли быть предметом займа иностранная валюта? – Законом Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном контроле» от 22 июля 2003 года разрешено использование иностранной валюты в отношениях между физическими лицами, не выступающими при проведении валютных операций в качестве индивидуальных предпринимателей. Следовательно, иностранная валюта может быть предметом займа между физическими лицами. – Возможно ли получение процентов за предоставление денежного займа? – В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, если иное не предусмотрено законодательством или договором займа, займодавец имеет право на получение с заёмщика процентов на сумму займа в размерах и порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день уплаты заёмщиком суммы долга или его соответствующей части. – Можно ли взыскать проценты, если заёмщик нарушит договора займа? – Если заёмщик не возвращает займ в срок, на эту сумму он должен уплатить проценты, размер которых определяется ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Проценты начисляются со дня, когда сумма займа должна была быть возвращена, по день ее возврата заимодавцу независимо от уплаты процентов за пользование самим займом. При этом следует иметь в виду, что ставкой рефинансирования Национального банка определяется размер процентов за пользование чужими денежными средствами только для обязательств в белорусских рублях, поэтому взыскание таких процентов по обязательствам в иностранной валюте невозможно.

– В каких случаях можно оспорить договор займа? – Заёмщик вправе оспаривать договор займа, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре. При этом, если договор займа должен быть составлен в письменной форме, а это условие не соблюдено, его оспаривание по безденежности с помощью свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев, когда он был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заёмщика с займодавцем или стечения тяжелых обстоятельств. – Обращаясь с иском о взыскании суммы займа, какую необходимо уплатить госпошлину? – Ставка государственной пошлины за рассмотрение искового заявления о взыскании суммы займа составляет 5 процентов цены иска (взыскиваемой суммы). В случае, когда цена иска выражена в иностранной валюте, для определения суммы государственной пошлины она переводится в белорусские рубли по официальному курсу Национального банка Беларуси на день обращения в суд. Ирина АНИКЕВИЧ https://grodnonews.by