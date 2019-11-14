|
В Гродно продолжается регистрация участников на масштабный забег «Гарадзенская вандроўка»
15.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Гродно продолжается регистрация участников на масштабный забег "Гарадзенская вандроўка" " width="596" height="361">
По информации управления спорта и туризма гродненского облисполкома и «Тайминг компании 42195» сообщаем, что продолжается регистрация участников на 4-й традиционный забег по историческому центру г Гродно
Сам забег состоится 31 мая. Однако готовиться к нему нужно заранее.
Вандроўка пользуется большой популярностью среди бегунов Беларуси,многие называют ее лучшим забегом в РБ. Уверены, что она станет одной из визитных карточек нашего города.
В 2019 году было около 700 взрослых участников и 130 детей. В 2020 году мы ожидаем более 1000 участников забега.
Зарегистрироваться можно на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации управления спорта и туризма гродненского облисполкома и «Тайминг компании 42195» сообщаем, что продолжается регистрация участников на 4-й...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)