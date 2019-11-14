В Гродно продолжается регистрация участников на масштабный забег «Гарадзенская вандроўка»

Источник материала: Вороновская газета

Гродно продолжается регистрация участников на масштабный забег "Гарадзенская вандроўка" " width="596" height="361">



По информации управления спорта и туризма гродненского облисполкома и «Тайминг компании 42195» сообщаем, что продолжается регистрация участников на 4-й традиционный забег по историческому центру г Гродно «Гарадзенская Вандроўка» . Это 2 дистанции на выбор 5 или 10 км.

Сам забег состоится 31 мая. Однако готовиться к нему нужно заранее.

Вандроўка пользуется большой популярностью среди бегунов Беларуси,многие называют ее лучшим забегом в РБ. Уверены, что она станет одной из визитных карточек нашего города.

В 2019 году было около 700 взрослых участников и 130 детей. В 2020 году мы ожидаем более 1000 участников забега.

Зарегистрироваться можно на сайте . А также вся информация о забеге на нашей странице .

https://grodnonews.by