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В Гомеле водитель «жигулей» дрифтовал на площади Ленина

15.11.2019 14:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель «жигулей» устроил дрифт на площади Ленина в Гомеле и получил штраф, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Вечером 14 ноября очевидец сообщил в ГАИ, что на площади неизвестный водитель на ВАЗ с российскими регистрационными знаками устроил дрифт. Инспекторы выяснили, что за рулем автомобиля находился 24-летний житель Мозыря.

За нарушение правил маневрирования сотрудники ГАИ оштрафовали водителя.

 
Теги: Гомель
 
 
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За нарушение правил маневрирования водителя оштрафовали.
 
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