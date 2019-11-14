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В Гомеле водитель «жигулей» дрифтовал на площади Ленина
Источник материала: Tut.by
Водитель «жигулей» устроил дрифт на площади Ленина в Гомеле и получил штраф,
Вечером 14 ноября очевидец сообщил в ГАИ, что на площади неизвестный водитель на ВАЗ с российскими регистрационными знаками устроил дрифт. Инспекторы выяснили, что за рулем автомобиля находился 24-летний житель Мозыря.
За нарушение правил маневрирования сотрудники ГАИ оштрафовали водителя.
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За нарушение правил маневрирования водителя оштрафовали.
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