В Гомеле водитель «жигулей» дрифтовал на площади Ленина

Источник материала: Tut.by

Водитель «жигулей» устроил дрифт на площади Ленина в Гомеле и получил штраф, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Вечером 14 ноября очевидец сообщил в ГАИ, что на площади неизвестный водитель на ВАЗ с российскими регистрационными знаками устроил дрифт. Инспекторы выяснили, что за рулем автомобиля находился 24-летний житель Мозыря.

За нарушение правил маневрирования сотрудники ГАИ оштрафовали водителя.