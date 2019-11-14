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Во Дворце культуры презентуют книгу горецкой писательницы
15.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
19 ноября в малом зале Дворца культуры состоится презентация новой книги Светланы Ласточкиной «Вера создает реальность».
Начало в 18:00
Светлана Ласточкина родилась в 1976 году в деревне Темный Лес Дрибинского района. Окончила БГУ. Работает доцентом на кафедре кадастра и земельного права БГСХА, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, автор многих научных и учебно-методических публикаций.
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19 ноября в малом зале Дворца культуры состоится презентация новой книги Светланы Ласточкиной «Вера создает реальность». Начало в 18:00 Светлана Ласточкина...
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