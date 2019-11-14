ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во Дворце культуры презентуют книгу горецкой писательницы

15.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

19 ноября в малом зале Дворца культуры состоится презентация новой книги Светланы Ласточкиной «Вера создает реальность».

 

Начало в 18:00

 

Во Дворце культуры презентуют книгу горецкой писательницы
Свою книгу Светлана Ласточкина называет философской.

 

Светлана Ласточкина родилась в 1976 году в деревне Темный Лес Дрибинского района. Окончила БГУ. Работает доцентом на кафедре кадастра и земельного права БГСХА, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, автор многих научных и учебно-методических публикаций.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  19 ноября в малом зале Дворца культуры состоится презентация новой книги Светланы Ласточкиной «Вера создает реальность».   Начало в 18:00     Светлана Ласточкина...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно на месте бывшего общественного туалета построят кафе с пекарней, а рядом - бизнес-центр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика