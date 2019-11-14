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Редакция газеты «Нясвіжскія навіны» приняла участие в мероприятиях, посвященных избирательной кампании

15.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На Несвижчине активно проходят акции и мероприятия, посвященные выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Редакция газеты «Нясвіжскія навіны» приняла участие в мероприятиях, посвященных избирательной кампании

Редакция газеты «Нясвіжскія навіны» приняла участие в мероприятиях, посвященных избирательной кампании

На днях к ним присоединились и корреспонденты районной газеты «Нясвіжскія навіны». Они проинформировали граждан о грядущей выборочной кампании, а также ответили на их вопросы, касающиеся издания — какие темы освещаются на страницах «Нясвіжскіх навін», как оформить электронную подписку, в чем отличие интернет-версии газеты от печатной и другие. В акции приняли участие горожане, жители Несвижского и соседних районов, туристы из других стран. 

Редакция газеты «Нясвіжскія навіны» приняла участие в мероприятиях, посвященных избирательной кампании

Редакция газеты «Нясвіжскія навіны» приняла участие в мероприятиях, посвященных избирательной кампании

Редакция газеты «Нясвіжскія навіны» приняла участие в мероприятиях, посвященных избирательной кампании

 

 

 


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На Несвижчине активно проходят акции и мероприятия, посвященные выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого...
 
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