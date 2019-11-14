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Конфеты вместо сигареты

15.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

На Дзержинщине стартовала пожарно-профилактическая акция «Не прожигай свою жизнь!», в мероприятия которой активно включились спасатели Дзержинского района.

Цель акции — предупреждение пожаров из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Как свидетельствует статистика, в более 90% погибших на пожарах людей – курильщики. Большинство из них в момент возгорания находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Спасатели используют различные формы и методы, чтобы снова напомнить о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, оберегая собственную жизнь и своих близких.

В период 1 этапа на остановочных пунктах общественного транспорта работники РОЧС вместе с активистами БМООСП обучали население пожарной «грамоте».

Активисты акцентировали внимание на важности соблюдения правил безопасности, приводили примеры резонансных пожаров, случившихся на территории района и области. Вместе с работниками Дзержинского РОЧС школьники раздавали буклеты и памятки на противопожарную тематику, напоминали горожанам об обязательном алгоритме действий в чрезвычайных ситуациях.

Все эти темы предлагались прохожим в форме викторин и розыгрышей, что привлекало внимание. Даже те прохожие, кто вовсе не курит, подходили и спрашивали, как можно принять участие в акции.

Со словами «Берегите себя и своих близких! Соблюдайте правила пожарной безопасности!» каждый гражданин получал в подарок сладкий приз в виде конфет.


 
 
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На Дзержинщине стартовала пожарно-профилактическая акция «Не прожигай свою жизнь!», в мероприятия которой активно включились спасатели...
 
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