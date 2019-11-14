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Золото, тигры, арки и умопомрачительные потолки - самые необычные ремонты белорусов
Источник материала: Tut.by
REALTY.TUT.BY изучил риелторские базы и выбрал самые потрясающие ремонты в квартирах белорусов. И если вам кажется, что сейчас ими сложно кого-то удивить, ошибаетесь. Лучшее — в нашей подборке.
Золото и тигровый принт
Интерьер этой квартиры выдержан в теплой цветовой гамме, с акцентом на тигровом принте, который сейчас на пике популярности.
Любовь к леопардам транслируется и в интерьере двухкомнатной квартиры в Серебрянке.
Сложные потолки
Любовь белорусов к натяжным потолкам все еще жива и, наверное, еще долго будет жить. Шикарный потолок темного цвета в четырехкомнатной минской квартире.
А вот еще один пример сложного потолка. квартира расположена в Каменной Горке.
Потрясающий интерьер четырехкомнатной квартиры на проспекте Независимости.
Многосложный интерьер «трешки» на проспекте Независимости, главная фишка которого — аквариум в колонне.
Интерьер двухкомнатной квартиры в Сухарево:
В Бресте сложные потолки тоже в тренде.
Потолок-река в квартире таунхауса в поселке Солнечный под Минском.
Арки
Арочный ансамбль в четырехкомнатной квартире на улице Филимонова.
А это арки в трехкомнатной квартире, расположенной в панельном доме. Интересно, перепланировка согласована?
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REALTY.TUT.BY выбрал квартиры белорусов с самыми впечатляющими ремонтами.
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