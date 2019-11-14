Золото, тигры, арки и умопомрачительные потолки - самые необычные ремонты белорусов

Источник материала: Tut.by

REALTY.TUT.BY изучил риелторские базы и выбрал самые потрясающие ремонты в квартирах белорусов. И если вам кажется, что сейчас ими сложно кого-то удивить, ошибаетесь. Лучшее — в нашей подборке.

Золото и тигровый принт

Интерьер этой квартиры выдержан в теплой цветовой гамме, с акцентом на тигровом принте, который сейчас на пике популярности.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Любовь к леопардам транслируется и в интерьере двухкомнатной квартиры в Серебрянке.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Сложные потолки

Любовь белорусов к натяжным потолкам все еще жива и, наверное, еще долго будет жить. Шикарный потолок темного цвета в четырехкомнатной минской квартире.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

А вот еще один пример сложного потолка. квартира расположена в Каменной Горке.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

Потрясающий интерьер четырехкомнатной квартиры на проспекте Независимости.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Многосложный интерьер «трешки» на проспекте Независимости, главная фишка которого — аквариум в колонне.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Интерьер двухкомнатной квартиры в Сухарево:



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

В Бресте сложные потолки тоже в тренде.



Фото: realt.by

Потолок-река в квартире таунхауса в поселке Солнечный под Минском.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Арки

Арочный ансамбль в четырехкомнатной квартире на улице Филимонова.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

А это арки в трехкомнатной квартире, расположенной в панельном доме. Интересно, перепланировка согласована?



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость