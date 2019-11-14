Из Бреста отправился 1000-й ускоренный контейнерный поезд с европейскими грузами, предназначенными для потребителей в Китае

Источник материала: Виртуальный Брест

Это проект, реализуемый ПАО «ТрансКонтейнер» совместно с Белорусской железной дорогой, государственным предприятием «БТЛЦ» и ОАО «РЖД». Поезд сформирован из подвижного состава ПАО «ТрансКонтейнер», его оператором на территории Республики Беларусь и Российской Федерации выступает АО «РЖД Логистика», в Европе и Китае - компания Far East Land Bridge (FELB).





В поезде следует 71 сорокафутовый контейнер, из которых 40 - с автокомплектующими концерна BMW назначением на станцию Шеньян КЖД. В остальных контейнерах перевозятся изделия из черных металлов, оборудование, автозапчасти.















