|
Из Бреста отправился 1000-й ускоренный контейнерный поезд с европейскими грузами, предназначенными для потребителей в Китае
15.11.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Это проект, реализуемый ПАО «ТрансКонтейнер» совместно с Белорусской железной дорогой, государственным предприятием «БТЛЦ» и ОАО «РЖД». Поезд сформирован из подвижного состава ПАО «ТрансКонтейнер», его оператором на территории Республики Беларусь и Российской Федерации выступает АО «РЖД Логистика», в Европе и Китае - компания Far East Land Bridge (FELB).
В поезде следует 71 сорокафутовый контейнер, из которых 40 - с автокомплектующими концерна BMW назначением на станцию Шеньян КЖД. В остальных контейнерах перевозятся изделия из черных металлов, оборудование, автозапчасти.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из Бреста отправился 1000-й ускоренный контейнерный поезд с европейскими грузами, предназначенными для потребителей в Китае
Это проект, реализуемый ПАО «ТрансКонтейнер» совместно с Белорусской железной дорогой, государственным предприятием «БТЛЦ» и ОАО «РЖД». Поезд сформирован из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)