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Из Бреста отправился 1000-й ускоренный контейнерный поезд с европейскими грузами, предназначенными для потребителей в Китае

15.11.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Это проект, реализуемый ПАО «ТрансКонтейнер» совместно с Белорусской железной дорогой, государственным предприятием «БТЛЦ» и ОАО «РЖД». Поезд сформирован из подвижного состава ПАО «ТрансКонтейнер», его оператором на территории Республики Беларусь и Российской Федерации выступает АО «РЖД Логистика», в Европе и Китае - компания Far East Land Bridge (FELB).

Из Бреста отправился 1000-й ускоренный контейнерный поезд с европейскими грузами, предназначенными для потребителей в Китае

В поезде следует 71 сорокафутовый контейнер, из которых 40 - с автокомплектующими концерна BMW назначением на станцию Шеньян КЖД. В остальных контейнерах перевозятся изделия из черных металлов, оборудование, автозапчасти.

Из Бреста отправился 1000-й ускоренный контейнерный поезд с европейскими грузами, предназначенными для потребителей в Китае

Из Бреста отправился 1000-й ускоренный контейнерный поезд с европейскими грузами, предназначенными для потребителей в Китае

Из Бреста отправился 1000-й ускоренный контейнерный поезд с европейскими грузами, предназначенными для потребителей в Китае

Из Бреста отправился 1000-й ускоренный контейнерный поезд с европейскими грузами, предназначенными для потребителей в Китае

 
 
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  Это проект, реализуемый ПАО «ТрансКонтейнер» совместно с Белорусской железной дорогой, государственным предприятием «БТЛЦ» и ОАО «РЖД». Поезд сформирован из...
 
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