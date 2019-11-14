На трассе в Лунинецком районе погиб пешеход

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария со смертельным исходом произошла 14 ноября около 18:50 часов на 193 км автодороги Р-23 "Минск-Микашевичи".





По предварительной информации: житель Пинска (1987 года рождения) управляя автомобилем "Ниссан Теана", совершил наезд на шедшего по середине проезжей части дороги во встречном направлении пешехода, который вел в руках велосипед.

От полученных травм мужчина (1963 года рождения, житель Житковичского района Гомельской области) скончался на месте ДТП.

Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами, на велосипеде отсутствовали фары и светоотражатели. Водитель трезв.

Оперативное видео ОГАИ Лунинецкого РОВД

Лунинецким РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь.