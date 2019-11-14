21 ноября в Мире состоится районная акция «Профилактика онкологических заболеваний»

Источник материала: Полымя





21 ноября в г.п. Мир по ул. Красноармейская, 42 (здание городского Дома культуры) с 13.00 до 18.00 в рамках проекта «Мир – здоровый поселок» состоится районная акция «Профилактика онкологических заболеваний».

Участники мероприятия смогут проконсультироваться у онколога, дерматовенеролога, акушер-гинеколога, измерить артериальное давление.

Вниманию посетителей будут представлены фиточаи, БАДы, для дегустации — витаминные комплексы.

Учащиеся ГУ «Средняя школа г.п. Мир» выступят с инсценировкой «В здоровом теле – здоровый дух!», а ребята из УО «Мирский ГХПТК» продемонстрируют свои работы по здоровому образу жизни.

Коллектив «Новогрудские Дары» филиала ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» представит свою продукцию с дегустацией.

Будет работать выставка литературы и информационно-образовательных материалов по профилактике болезней и принципам здорового образа жизни. Состоится концертная про-грамма. Работники Кореличского РОЧС проведут комплекс мероприятий в рамках акции «Не прожигай свою жизнь».

Всех желающих приглашаем к участию!