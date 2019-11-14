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Почему необходимо прививаться от гриппа?

15.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Почему необходимо прививаться от гриппа?

Единственным специфическим средством профилактики гриппа является вакцинация. Никакие другие мероприятия, по словам экспертов, не оказывают непосредственного влияния на вирус. Именно поэтому ежегодно в октябре-ноябре в Беларуси проходит кампания по вакцинации против гриппа.
Такие сроки для проведения прививочных мероприятий определены для того, чтобы к началу периода роста заболеваемости ОРИ и гриппом (как правило, приходится на конец января – начало февраля) успел сформироваться иммунитет (необходимо от 7 до 21 дня). После вакцинации он сохраняется в течение 6–12 месяцев.
В текущем году вакцинацией планируется охватить не менее 40 % всего населения. Среди тех, кто находится в группах высокого риска заражения гриппом и развития неблагоприятных последствий, число получивших прививку не должно быть ниже 75 %.
Какими вакцинами прививают?
В нынешнюю прививочную кампанию используются те же зарегистрированные вакцины, что и в прошлом году. За счет средств республиканского, местного бюджета, за счет средств предприятий и личных средств граждан вакцинируют вакциной «Гриппол плюс» российского производства. В этом году состав вакцин, как и в предыдущем, содержит штаммы вирусов H1N1, H3N2, а также вируса гриппа В. Вместе с тем по рекомендации ВОЗ из-за мутации вирусов гриппа А некоторые компоненты вакцины были изменены.
Вирусы гриппа циркулируют, встречаются с иммунной прослойкой, сформировавшейся у населения. Они постоянно мутируют, пытаются ускользнуть от иммунной защиты, поэтому мы наблюдаем в мире такое явление, как появление в циркуляции измененных вариантов гриппа H1N1. Помимо этого появилась достаточно неоднородная циркуляция вируса гриппа H3N2. Это стало основанием для замены компонентов вакцины.
С 1 октября в Кореличском районе начала работу кампания иммунизации против гриппа.
Работа прививочной кампании иммунизации против гриппа в районе продлится до 1 декабря.
Поэтому все, кто хочет быть здоровым, должны позаботиться о себе.
Почему важно быть защищенным именно от гриппа?
Грипп коварен: передается легко и просто: при разговоре, кашле, чихании. «Подхватив» вирус, мы приносим его в семью, заражая тех, для кого заболевание гриппом представляет угрозу не только для здоровья, но и для жизни (детей и пожилых людей).
Грипп очень опасен осложнениями, которые развиваются через 9-14 дней после болезни. Наиболее частные осложнения гриппа: бактериальная пневмония, средний отит, обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек, легких, эндокринных заболеваний, во 2 и 3 месяцах беременности грипп может привести к выкидышам и мертворождению. У лиц старше 60 лет средняя частота осложнений составляет 73%.
Риск заболеть гриппом есть у каждого, но наибольшую угрозу он представляет для маленьких детей, пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями.
Поэтому лучший способ защиты от этого заболевания — ежегодная вакцинация.
Длительность иммунитета составляет около года, поэтому необходима ежегодная вакцинация.
Факторы, говорящие в пользу вакцинации против гриппа:
у всех привитых формируются защитные титры антител против всех трех вариантов вируса гриппа, актуальных для предстоящего сезона;
70-98% из 100 вакцинированных людей не заболеют гриппом. Остальные могут заболеть, но в легкой форме, без осложнений и летального исхода;
25-30 человек из 100 привитых будут защищены не только от гриппа, но и от ОРВИ.
«Вакцинация против гриппа направлена не на предотвращение самого заболевания, а на предотвращение развития тяжелых осложнений.
Где можно привиться от гриппа?
Привиться против гриппа можно в лечебных учреждениях по месту жительства, ежедневно с 8.00 до 18.00 в рабочие дни, контактные телефоны по вопросам иммунизации: 74775, 22512, 21732.

Александр ГЕРМАНЮК,
главный врач Кореличского районного центра гигиены и эпидемиологии

 
 
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Единственным специфическим средством профилактики гриппа является вакцинация. Никакие другие мероприятия, по словам экспертов, не оказывают непосредственного...
 
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