Последние криминальные новости района

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Карта есть – денег нет

Уголовное дело в отношении неустановленного лица возбуждено по ч.2 ст.212 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Неизвестный преступник путем использования компьютерной техники, получив несанкционированный доступ к компьютерной информации, похитил с карт-счета жителя Высокого более 800 бел. руб. Каким образом реквизиты карточки высоковчанина стали доступны преступнику, неизвестно.

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Еще одно уголовное дело возбуждено по данной статье (ч.2 ст.212 Уголовного кодекса Республики Беларусь), но пострадавшим уже стал житель Дрогичинского района, который временно работает на Каменетчине. С его карт-счета неизвестным похищено более 1000 руб. Оба потерпевших реквизиты своих карт третьим лицам не предоставляли. По двум преступлениям ведется следствие.

У сторожа украли велосипед

В Пелище действует учебный центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров управления сельского хозяйства райисполкома. Так вот, есть и сторож у здания центра – местная жительница, которая ездит туда на личном велосипеде. В один из вечеров женщина прибыла на работу, как обычно, поставила свое транспортное средство у стены центра и начала обход территории. Возвратившись, обнаружила пропажу и отъезжающий автомобиль, из багажника которого виднелось велосипедное колесо. Однако в милицию сторож обратилась только спустя неделю. И лишь после того, как к разбирательству по данному факту подключились представители правоохранительных органов, следователем было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а директор учебного центра объявил своим работникам о факте кражи, объявился человек, который и забрал велосипед. Им оказался коллега потерпевшей. Однако следствие по данному факту еще ведется: устанавливаются мотивы действий подозреваемого.

Угон – это взял покататься… без разрешения!

Ранее судимый за кражу 19-летний житель Высокого взял у знакомого автомобиль покататься: воспользовался тем, что дверь транспортного средства была не заперта, а в бардачке лежали запасные ключи. При этом для веселой поездки пригласил товарища, но, увы – классика жанра! – машина не завелась, и в этот момент мимо как раз проходила знакомая хозяина авто. Конечно же, она поинтересовалась, по какой причине ребята толкают чужую машину и, не поверив, что парням хозяин сам лично дал разрешение на управление транспортным средством, позвонила владельцу легковушки. В итоге уголовное дело в отношении высоковчанина возбуждено по ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 214 Уголовного кодекса Республики Беларусь и грозит ему до 5 лет лишения свободы. Подозреваемый следователем задержан и водворен в изолятор временного содержания Каменецкого РОВД.

Вот так «спасибо»!

К жительнице Щербово на днях пришли просить милостыню две женщины. Одна разговаривала с хозяйкой, вторая в это время прошлась по комнатам. В итоге, когда эти две «бедняжки» ушли, причем с хорошим подаянием от сердобольной сельчанки, выяснилось, что из дома пропали все деньги. Престарелая добродушная жительница Щербово пожертвовала воровкам 40 рублей, а взамен недосчиталась еще 2250 руб. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о преступницах, звонить по тел. 102, 2-18-02.

Сад без присмотра

Обычно в криминальных новостях района нет-нет да и проскочит факт кражи из дома, оставленного на долгое время хозяевами без присмотра. Недавно объектом преступных посягательств стал сад в д.Колония Кругель. Неустановленный преступник в период с 9 по 11 ноября похитил с территории домовладения 16 саженцев голубики, 2 тачки, ведро, лопату и 80 горшков для рассады. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Анна СОВПЕЛЬ,

по материалам РОСК.