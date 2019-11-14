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У юриста газеты «Вечерний Могилёв» большие проблемы: он в суде назвал гея «п***растом»

15.11.2019 14:53 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На бывшего судью, а теперь – юриста Станислава Левченко, который защищает гомофобную газету «Вечерний Могилев» (ее обвиняют в экстремизме материалов) подают в суд. Причина: Левченко назвал ЛГБТ-активиста Валентина Тишко «известным п***растом».

Как пишет TUT.by, Левченко сказал эту фразу активиста 6 августа, прямо во время судебного процесса в отношении «Вечернего Могилева». Тишко обратился в милицию, и лингвистическая экспертиза подтвердила: юрист произнес оскорбительную реплику.

Сейчас Тишко намерен подавать в суд, чтобы Левченко привлекли к уголовной ответственности, что может обернуться для юриста тюремным сроком до трех лет (максимальная санкция статьи 189 «Оскорбление»). Кроме того, активист постарается добиться выплаты моральной компенсации – также через суд: «К сожалению, в нашей стране моральный вред тяжело измерить, как и доказать моральные страдания, – объяснил Валентин Тишко. – Но я думаю, что подам иск на условную тысячу рублей, а там уже как решит суд».

Что происходит с «Вечерним Могилёвом»?

Все пасмурно. Если совсем вкратце, то Тишко отправил Мининформу 14 публикаций газеты, чтобы ведомство проверило их на предмет экстремизма. В двух из них – «Судный день. Лиричных чувств натянутые струны» и «Во что выливается нетерпимость к извращенцам?» – экстремизм действительно нашли. В них редакция в частности называла мужчину, который познакомился с гомосексуалом, а потом избил его и записал истязания на видео, «борцом за славянские ценности». К слову, нападавшего осудили.

Начался суд, и первое заседание прошло 8 июля. Главред «Вечернего Могилева» Татьяна Левченко, мать Станислава Левченко, не пришла, но пришли православные активисты – они принесли иконы (религиозную символику они приносили и на другие слушания). Суд отказался обжаловать решение комиссии экспертов об экстремизме, и процесс рассмотрения дела возобновили в Могилеве, а затем приостановили – для проведения лингвистической экспертизы.

Сотрудники «Вечернего Могилева» просили читателей скинуться деньгами на будущий штраф, напоминая, что стали жертвами политического заказа со стороны «голубого лобби». Аудитория газеты даже обращалась к Александру Лукашенко с просьбой защитить газету от «агрессивной группы гей-активистов». Но услышал ли президент публику – неизвестно: обращение публиковалось на сайте «Вечернего Могилева», и реакции не последовало.

Читайте по теме: «Я не гомофоб, но...» Почему принять закон против «ЛГБТ-пропаганды» – это бесчеловечно

 
Теги: Могилев
 
 
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