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В субботу продолжится традиционное проведение «прямых линий» с представителями государственных органов, региональной и местной власти

15.11.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В субботу продолжится традиционное проведение «прямых линий» с представителями государственных органов, региональной и местной власти
Продолжаются еженедельные субботние «прямые телефонные линии» с представителями региональной и местной власти.

16 ноября с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Вадимом Ивановичем Ольшевским по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения, банного обслуживания, благоустройства территорий городов и сельских населенных пунктов, строительства жилья, транспорта, связи и другим. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте8-0162-21-31-21.

В это же время «прямую линию» по телефону 31-70-09 проведет первый заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета Юрий Ананьевич Хвостюк.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, 16 ноября с 9.00 до 12.00 состоятся «прямые телефонные линии» с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по указанным телефонам.

Государственный орган Ф.И.О., должность Телефон
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Константинович Оксана Валерьевна,
заместитель Министра		 (8-017) 327-61-21
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь Микуленок Дмитрий Михайлович,
Министр		 (8-017) 327-26-41
Министерство внутренних дел Республики Беларусь Мельченко Николай Александрович,
заместитель Министра – начальник милиции общественной безопасности		 (8-017) 218-55-30
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Смирнов Виталий Алексеевич,
заместитель Министра		 (8-017) 200-19-00
Министерство здравоохранения Республики Беларусь Жукова Наталья Павловна,
заместитель Министра – Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь		 (8-017) 222-69-97
Министерство иностранных дел Республики Беларусь Дапкюнас Андрей Вадимович,
заместитель Министра		 (8-017) 327-29-22
Министерство информации Республики Беларусь Бузовский Игорь Иванович,
заместитель Министра		 (8-017) 203-92-31
Министерство культуры Республики Беларусь Карчевская Наталья Владимировна,
первый заместитель Министра		 (8-017) 203-75-74
Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь Дрожжа Виталий Александрович,
Министр		 (8-017) 200-46-01
Министерство обороны Республики Беларусь Белоконев Олег Алексеевич,
начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра, генерал-майор		 (8-017) 297-10-22
Министерство образования Республики Беларусь Рудый Сергей Валентинович,
заместитель Министра		 (8-017) 200-94-81
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь Наливайко Сергей Эдуардович,
Министр		 (8-017) 229-79-00
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Худолеев Александр Федорович,
первый заместитель Министра		 (8-017) 229-35-90
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Худык Андрей Павлович,
Министр		 (8-017) 200-66-20
Министерство промышленности Республики Беларусь Гунько Сергей Мартинович,
заместитель Министра		 (8-017) 330-04-94
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь Рябова Анна Николаевна,
заместитель Министра		 (8-017) 287-87-06
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Хотько Анатолий Николаевич,
Министр		 (8-017) 327-69-27
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь Ковальчук Сергей Михайлович,
Министр		 (8-017) 200-43-95
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Иванов Андрей Николаевич,
заместитель Министра		 (8-017) 259-79-26
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь Ковальков Валерий Валерьевич,
заместитель Министра		 (8-017) 309-93-00
Министерство финансов Республики Беларусь Белковец Андрей Михайлович,
заместитель Министра		 (8-017) 309-40-00
Министерство экономики Республики Беларусь Перминова Елена Александровна,
заместитель Министра		 (8-017) 200-05-03
Министерство энергетики Республики Беларусь Каранкевич Виктор Михайлович,
Министр		 (8-017) 218-21-07
Министерство юстиции Республики Беларусь Слижевский Олег Леонидович,
Министр		 (8-017) 306-37-28
Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь Пантус Дмитрий Александрович,
заместитель Председателя		 (8-017) 280-91-00
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь Литреев Александр Викторович,
заместитель Председателя		 (8-017) 284-67-72
Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь Шумилин Александр Геннадьевич,
Председатель		 (8-017) 284-07-60
Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь Осмола Ирина Ивановна,
первый заместитель Председателя		 (8-017) 233-52-13
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь Печень Игорь Николаевич,
заместитель Председателя, генерал-майор		 (8-017) 327-01-76
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь Богдевич Александр Викторович,
заместитель Председателя		 (8-017) 218-90-00

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В субботу продолжится традиционное проведение «прямых линий» с представителями государственных органов, региональной и местной власти В субботу продолжится традиционное проведение «прямых линий» с представителями государственных органов, региональной и местной власти В субботу продолжится традиционное проведение «прямых линий» с представителями государственных органов, региональной и местной власти В субботу продолжится традиционное проведение «прямых линий» с представителями государственных органов, региональной и местной власти В субботу продолжится традиционное проведение «прямых линий» с представителями государственных органов, региональной и местной власти В субботу продолжится традиционное проведение «прямых линий» с представителями государственных органов, региональной и местной власти

 
Теги: Брест
 
 
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> Продолжаются еженедельные субботние «прямые телефонные линии» с представителями региональной и местной власти. 16 ноября с 9.00 до 12.00 состоится «прямая...
 
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