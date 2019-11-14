В субботу продолжится традиционное проведение «прямых линий» с представителями государственных органов, региональной и местной власти

|Государственный орган
|Ф.И.О., должность
|Телефон
|Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь
|Константинович Оксана Валерьевна,
заместитель Министра
|(8-017) 327-61-21
|Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь
|Микуленок Дмитрий Михайлович,
Министр
|(8-017) 327-26-41
|Министерство внутренних дел Республики Беларусь
|Мельченко Николай Александрович,
заместитель Министра – начальник милиции общественной безопасности
|(8-017) 218-55-30
|Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь
|Смирнов Виталий Алексеевич,
заместитель Министра
|(8-017) 200-19-00
|Министерство здравоохранения Республики Беларусь
|Жукова Наталья Павловна,
заместитель Министра – Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь
|(8-017) 222-69-97
|Министерство иностранных дел Республики Беларусь
|Дапкюнас Андрей Вадимович,
заместитель Министра
|(8-017) 327-29-22
|Министерство информации Республики Беларусь
|Бузовский Игорь Иванович,
заместитель Министра
|(8-017) 203-92-31
|Министерство культуры Республики Беларусь
|Карчевская Наталья Владимировна,
первый заместитель Министра
|(8-017) 203-75-74
|Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь
|Дрожжа Виталий Александрович,
Министр
|(8-017) 200-46-01
|Министерство обороны Республики Беларусь
|Белоконев Олег Алексеевич,
начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра, генерал-майор
|(8-017) 297-10-22
|Министерство образования Республики Беларусь
|Рудый Сергей Валентинович,
заместитель Министра
|(8-017) 200-94-81
|Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь
|Наливайко Сергей Эдуардович,
Министр
|(8-017) 229-79-00
|Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
|Худолеев Александр Федорович,
первый заместитель Министра
|(8-017) 229-35-90
|Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
|Худык Андрей Павлович,
Министр
|(8-017) 200-66-20
|Министерство промышленности Республики Беларусь
|Гунько Сергей Мартинович,
заместитель Министра
|(8-017) 330-04-94
|Министерство связи и информатизации Республики Беларусь
|Рябова Анна Николаевна,
заместитель Министра
|(8-017) 287-87-06
|Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
|Хотько Анатолий Николаевич,
Министр
|(8-017) 327-69-27
|Министерство спорта и туризма Республики Беларусь
|Ковальчук Сергей Михайлович,
Министр
|(8-017) 200-43-95
|Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
|Иванов Андрей Николаевич,
заместитель Министра
|(8-017) 259-79-26
|Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
|Ковальков Валерий Валерьевич,
заместитель Министра
|(8-017) 309-93-00
|Министерство финансов Республики Беларусь
|Белковец Андрей Михайлович,
заместитель Министра
|(8-017) 309-40-00
|Министерство экономики Республики Беларусь
|Перминова Елена Александровна,
заместитель Министра
|(8-017) 200-05-03
|Министерство энергетики Республики Беларусь
|Каранкевич Виктор Михайлович,
Министр
|(8-017) 218-21-07
|Министерство юстиции Республики Беларусь
|Слижевский Олег Леонидович,
Министр
|(8-017) 306-37-28
|Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь
|Пантус Дмитрий Александрович,
заместитель Председателя
|(8-017) 280-91-00
|Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь
|Литреев Александр Викторович,
заместитель Председателя
|(8-017) 284-67-72
|Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь
|Шумилин Александр Геннадьевич,
Председатель
|(8-017) 284-07-60
|Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь
|Осмола Ирина Ивановна,
первый заместитель Председателя
|(8-017) 233-52-13
|Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
|Печень Игорь Николаевич,
заместитель Председателя, генерал-майор
|(8-017) 327-01-76
|Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
|Богдевич Александр Викторович,
заместитель Председателя
|(8-017) 218-90-00