В субботу продолжится традиционное проведение «прямых линий» с представителями государственных органов, региональной и местной власти

Источник материала: Полесская правда



Продолжаются еженедельные субботние «прямые телефонные линии» с представителями региональной и местной власти.

16 ноября с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Вадимом Ивановичем Ольшевским по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения, банного обслуживания, благоустройства территорий городов и сельских населенных пунктов, строительства жилья, транспорта, связи и другим. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8-0162-21-31-21.

В это же время «прямую линию» по телефону 31-70-09 проведет первый заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета Юрий Ананьевич Хвостюк.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, 16 ноября с 9.00 до 12.00 состоятся «прямые телефонные линии» с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по указанным телефонам.

Государственный орган Ф.И.О., должность Телефон Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Константинович Оксана Валерьевна,

заместитель Министра (8-017) 327-61-21 Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь Микуленок Дмитрий Михайлович,

Министр (8-017) 327-26-41 Министерство внутренних дел Республики Беларусь Мельченко Николай Александрович,

заместитель Министра – начальник милиции общественной безопасности (8-017) 218-55-30 Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Смирнов Виталий Алексеевич,

заместитель Министра (8-017) 200-19-00 Министерство здравоохранения Республики Беларусь Жукова Наталья Павловна,

заместитель Министра – Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь (8-017) 222-69-97 Министерство иностранных дел Республики Беларусь Дапкюнас Андрей Вадимович,

заместитель Министра (8-017) 327-29-22 Министерство информации Республики Беларусь Бузовский Игорь Иванович,

заместитель Министра (8-017) 203-92-31 Министерство культуры Республики Беларусь Карчевская Наталья Владимировна,

первый заместитель Министра (8-017) 203-75-74 Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь Дрожжа Виталий Александрович,

Министр (8-017) 200-46-01 Министерство обороны Республики Беларусь Белоконев Олег Алексеевич,

начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра, генерал-майор (8-017) 297-10-22 Министерство образования Республики Беларусь Рудый Сергей Валентинович,

заместитель Министра (8-017) 200-94-81 Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь Наливайко Сергей Эдуардович,

Министр (8-017) 229-79-00 Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Худолеев Александр Федорович,

первый заместитель Министра (8-017) 229-35-90 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Худык Андрей Павлович,

Министр (8-017) 200-66-20 Министерство промышленности Республики Беларусь Гунько Сергей Мартинович,

заместитель Министра (8-017) 330-04-94 Министерство связи и информатизации Республики Беларусь Рябова Анна Николаевна,

заместитель Министра (8-017) 287-87-06 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Хотько Анатолий Николаевич,

Министр (8-017) 327-69-27 Министерство спорта и туризма Республики Беларусь Ковальчук Сергей Михайлович,

Министр (8-017) 200-43-95 Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Иванов Андрей Николаевич,

заместитель Министра (8-017) 259-79-26 Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь Ковальков Валерий Валерьевич,

заместитель Министра (8-017) 309-93-00 Министерство финансов Республики Беларусь Белковец Андрей Михайлович,

заместитель Министра (8-017) 309-40-00 Министерство экономики Республики Беларусь Перминова Елена Александровна,

заместитель Министра (8-017) 200-05-03 Министерство энергетики Республики Беларусь Каранкевич Виктор Михайлович,

Министр (8-017) 218-21-07 Министерство юстиции Республики Беларусь Слижевский Олег Леонидович,

Министр (8-017) 306-37-28 Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь Пантус Дмитрий Александрович,

заместитель Председателя (8-017) 280-91-00 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь Литреев Александр Викторович,

заместитель Председателя (8-017) 284-67-72 Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь Шумилин Александр Геннадьевич,

Председатель (8-017) 284-07-60 Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь Осмола Ирина Ивановна,

первый заместитель Председателя (8-017) 233-52-13 Государственный пограничный комитет Республики Беларусь Печень Игорь Николаевич,

заместитель Председателя, генерал-майор (8-017) 327-01-76 Государственный таможенный комитет Республики Беларусь Богдевич Александр Викторович,

заместитель Председателя (8-017) 218-90-00

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