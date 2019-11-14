ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Дрожжевые» зарплаты, о которых доложили Лукашенко

15.11.2019 14:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На совещании у Александра Лукашенко, где обсуждались вопросы функционирования предприятий дрожжевой отрасли Беларуси, были озвучены средние зарплаты работников.

«Дрожжевые» зарплаты, о которых доложили Лукашенко
Почувствуйте разницу, пишет gazetaby.com

Завод в Слуцке, который на 75% принадлежит инвесторам из Германии, остальная часть — белорусская

Средняя зарплата — выше 1,4 тысячи рублей.

Минский дрожжевой комбинат, выходящий в концерн «Белгоспищепром»

Средняя зарплата — около 850 рублей.

Ошмянский дрожжевой завод (филиал минского)

Средняя зарплата составляет 582 рубля.


Эти цифры не взяты с потолка – их назвал вице-премьер Владимир Дворник. При этом элементарные подсчеты указывают, что на региональном предприятии, которым владеют иностранные инвесторы, зарплата намного выше, чем на государственном заводе в Минске. И почти в 2,5 раза больше, чем на заводе в Ошмянах.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На совещании у Александра Лукашенко, где обсуждались вопросы функционирования предприятий дрожжевой отрасли Беларуси, были озвучены средние зарплаты работников.
 
Новости дня
Новости разные
 
На трассе в Лунинецком районе погиб пешеход
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика