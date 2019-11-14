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В Минске открылась выставка «Правда о Куропатах»

15.11.2019 14:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Она проводится не впервые, но в 2015 г. выставка шла всего три дня.


Андрей Дубинин «Триптих. Куропаты» 2019. Фото — Ирина Ареховская / «Белсат»

Около 600 захоронений и от 7 до 250 тыс. жертв, пишет Белсат. В минском Дворце искусств открылась выставка, посвященная самому большому белорусскому некрополю. Она проводится не впервые, но в 2015 г. выставка шла всего три дня. Тогда ее посетили более 2 тыс. человек. В этом году она проходит с 13 до 22 ноября, вход свободный.

Документально-художественная выставка «Правда о Куропатах» отражает историю и сегодняшний день старого соснового леса в северо-восточной окраине Минска, где в 1930-е гг. советские органы безопасности расстреляли сотни тысяч ни в чем не повинных людей. Организатором выступает гражданская инициатива «Эксперты в защиту Куропат».

На первом этаже Дворца искусств показаны произведения белорусских художников 1990-х и современности. Одно из самых знаменитых произведений – «Клуб Дзержинского, или Ночь поэтов» художника из Минска Андрея Дубинина. Изображение трех работников НКВД, так называемой тройки, с тыла, которые целятся в неизвестных жертв не оружием, а бокалами, наполненными кровью.

«Потомки тех, кто исполнял эти кошмары, были близки к власти, и вы думаете, почему не открывают архивы? Чтобы не было мести, но ее и не будет. Предстоит покаяние. Как произошло на Нюрнбергском процессе», – говорит Елена Киселева, одна из организаторов выставки.


Организаторы не обошли вниманием и защиту Куропат 2018-2019 гг., известную прежде всего борьбой защитников против ресторана «Поедем поедим». В 2019 года художник Алесь Марочкин, известный под псевдонимом Александр Мара, написал картину и об этих событиях.

На ней узнаются образы защитников, мы сразу узнали Павла Северинца на переднем плане, а за забором угадывается образ руководителя страны, который скрылся на территории ресторана.

«Уже нет тех, кто помнит расстрелы. Сколько раз я был в Куропатах. Я что, коммунист какой-то? Позняк много чего полезного рассказал. А в Куропатах построили этот «Бульбаш», этого нельзя. Траур должен там быть», – говорит посетитель выставки Казимир.

Кроме художественных произведений, присутствуют и различные проекты мемориала и памятника жертвам сталинских репрессий. Проекты, разработанные еще до установления государственного памятника на Голгофе.

Произведения помогают понять, что Куропаты – это боль не только жертв, это боль всей нации, которая затронула каждого из нас.

«Общество раскололось на тех, кто делал это, и тех, кто страдал. У меня, например, оба родителя пострадали от красного террора, они умерли и не дождались вот этого суда над коммунистической системой, а его нет, потому что ничто особенно не изменилось», – говорит Елена Киселева.

Уходя, мы услышали, как двое пожилых мужчин, проходя рядом, говорили: «Это не искусство. Мазня какая-то». Вероятно, они не знают ни о Куропатах, ни о красном терроре. Или просто не хотят знать.

Если для вас это не «мазня», то выставка продлится еще до 22 ноября. Обязательно посетите.
 
Теги: Минск
 
 
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Она проводится не впервые, но в 2015 г. выставка шла всего три дня.
 
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