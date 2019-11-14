В Минске стартует этап Кубка мира по конькобежному спорту









Участниками состязаний станут 250 спортсменов из 27 стран, что близко к рекордной цифре аналогичных турниров по этому виду спорта. На соревнованиях тренерские штабы сборных просматривают своих подопечных и решают, кто из них выступит на следующих этапах Кубка мира (с учетом финала их 6). Напомним, спортсмены будут разделены на группы А (элита) и Б (те, кто показывает не такие быстрые секунды). У сильнейших пройдет розыгрыш медалей, а также призовых. Для участников из группы Б — рейтинговые баллы для попадания на чемпионат мира и Европы. Медали в этой группе не предусмотрены, только цветочная церемония.









В числе конькобежцев будут и титулованные скороходы: чешка Мартина Сабликова, голландец Кьелд Нейс, россияне Павел Кулижников и Денис Юсков, Бриттани Боу из США и другие. Беларусь представят 12 атлетов. Так, в группе А выступят Марина Зуева, Игнат Головатюк, Виталий Михайлов, в группе Б — Анна Нифонтова, Анна Ковалева, Евгения Воробьева, Татьяна Михайлова, Алексей Кирпичник, Виктор Руденко, Егор Доморацкий, Артем Чабан, Владислав Запойкин.





Организаторы подготовили развлекательную программу. Зрители смогут посетить фан-зону, фестиваль кухонь мира. Возле конькобежного стадиона установят большой экран, на котором покажут соревнования в режиме онлайн.





Фото Сергея Шелега







