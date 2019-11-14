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В Минске стартует этап Кубка мира по конькобежному спорту

15.11.2019 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый в нынешнем сезоне этап Кубка мира по конькобежному спорту примет «Минск-Арена» с 15 по 17 ноября, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».



Участниками состязаний станут 250 спортсменов из 27 стран, что близко к рекордной цифре аналогичных турниров по этому виду спорта. На соревнованиях тренерские штабы сборных просматривают своих подопечных и решают, кто из них выступит на следующих этапах Кубка мира (с учетом финала их 6). Напомним, спортсмены будут разделены на группы А (элита) и Б (те, кто показывает не такие быстрые секунды). У сильнейших пройдет розыгрыш медалей, а также призовых. Для участников из группы Б — рейтинговые баллы для попадания на чемпионат мира и Европы. Медали в этой группе не предусмотрены, только цветочная церемония.


В числе конькобежцев будут и титулованные скороходы: чешка Мартина Сабликова, голландец Кьелд Нейс, россияне Павел Кулижников и Денис Юсков, Бриттани Боу из США и другие. Беларусь представят 12 атлетов. Так, в группе А выступят Марина Зуева, Игнат Головатюк, Виталий Михайлов, в группе Б — Анна Нифонтова, Анна Ковалева, Евгения Воробьева, Татьяна Михайлова, Алексей Кирпичник, Виктор Руденко, Егор Доморацкий, Артем Чабан, Владислав Запойкин.

Организаторы подготовили развлекательную программу. Зрители смогут посетить фан-зону, фестиваль кухонь мира. Возле конькобежного стадиона установят большой экран, на котором покажут соревнования в режиме онлайн.

Фото Сергея Шелега
 
Теги: Минск
 
 
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Первый в нынешнем сезоне этап Кубка мира по конькобежному спорту примет «Минск-Арена» с 15 по 17 ноября, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
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