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Ищут свидетелей смертельной аварии на МКАД

15.11.2019 14:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии на МКАД



По факту аварии со смертельным исходом, произошедшей на МКАД 14 ноября, возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД.

Для установления всех обстоятельств произошедшего назначен ряд экспертиз.

Напомним, ДТП случилось около 22:00 на внутреннем кольце МКАД возле пересечения с ул. Ташкентской. Мужчина на BMW не справился с управлением, в результате чего врезался в разделительное ограждение и вылетел на встречную полосу. Один из пассажиров погиб. Еще двое госпитализированы, водитель находится в реанимации.


Если вы располагаете какими-либо сведениями об этом происшествии, просьба обратиться в УСК по Минску по телефонам: 8(017) 389-55-55 или 8(033) 333-67-19.
 
Теги: Минск
 
 
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Возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии на МКАД
 
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