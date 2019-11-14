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Курс евро обвалился

15.11.2019 13:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Укреплением белорусского рубля к доллару и евро завершились торги на БВФБ в пятницу 15 ноября. Валютная корзина подешевела на 0,08% до минимума за 21 день.

Курс доллара упал сразу на 0,0074 BYN до 2,0478 BYN/USD. Это минимальный уровень за последние 9 дней.

Курс евро снизился на 0,0042 рубля до 2,2576 BYN/EUR. Это минимальный уровень за последние 53 дня. С начала ноября курс евро обвалился уже на 0,0322 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0050 BYN до 3,2063 BYN/100 RUB.


Центробанк России

Перед уходом на выходные Банк России существенно укрепил российский рубль к иностранным валютам. Так, официальный курс доллара на завтра упал на 32 копейки до 63,8881 RUB/USD, а официальный курс евро на завтра снизился на 27 копеек до 70,4111 RUB/EUR.
 
 
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Укреплением белорусского рубля к доллару и евро завершились торги на БВФБ в пятницу 15 ноября. Валютная корзина подешевела на 0,08% до минимума за 21 день.
 
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