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Курс евро обвалился
Источник материала: Партизан
Укреплением белорусского рубля к доллару и евро завершились торги на БВФБ в пятницу 15 ноября. Валютная корзина подешевела на 0,08% до минимума за 21 день.
Курс доллара упал сразу на 0,0074 BYN до 2,0478 BYN/USD. Это минимальный уровень за последние 9 дней.
Курс евро снизился на 0,0042 рубля до 2,2576 BYN/EUR. Это минимальный уровень за последние 53 дня. С начала ноября курс евро обвалился уже на 0,0322 BYN.
Курс российского рубля вырос на 0,0050 BYN до 3,2063 BYN/100 RUB.
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