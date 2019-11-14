Курс доллара упал сразу на 0,0074 BYN до 2,0478 BYN/USD. Это минимальный уровень за последние 9 дней.





Курс евро снизился на 0,0042 рубля до 2,2576 BYN/EUR. Это минимальный уровень за последние 53 дня. С начала ноября курс евро обвалился уже на 0,0322 BYN.





Курс российского рубля вырос на 0,0050 BYN до 3,2063 BYN/100 RUB.







Центробанк России

Перед уходом на выходные Банк России существенно укрепил российский рубль к иностранным валютам. Так, официальный курс доллара на завтра упал на 32 копейки до 63,8881 RUB/USD, а официальный курс евро на завтра снизился на 27 копеек до 70,4111 RUB/EUR.