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Главред "Эха Москвы" надеется поговорить с Лукашенко до подписания документов по "интеграции"

15.11.2019 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеграм-канал «Пул Первого» подтвердил заявление главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, которое тот сделал в октябре 2019 года.



Тогда журналист сказал, что есть договоренность взять интервью у главы Беларуси.

Венедиктов рассчитывает, что «большое интервью» состоится до 8 декабря, то есть до запланированного подписания пакета документов по дальнейшей интеграции Беларуси и России.

Как сообщалось, премьер-министр Беларуси Сергей Румас сказал, что 19 ноября он вместе с российским коллегой и рядом профильных министров обсудит те вопросы по дорожным картам интеграции, которые еще не согласованы.
 
 
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Телеграм-канал «Пул Первого» подтвердил заявление главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, которое тот сделал в октябре 2019 года.
 
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