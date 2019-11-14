







Тогда журналист сказал, что есть договоренность взять интервью у главы Беларуси.





Венедиктов рассчитывает, что «большое интервью» состоится до 8 декабря, то есть до запланированного подписания пакета документов по дальнейшей интеграции Беларуси и России.





Как сообщалось, премьер-министр Беларуси Сергей Румас сказал, что 19 ноября он вместе с российским коллегой и рядом профильных министров обсудит те вопросы по дорожным картам интеграции, которые еще не согласованы.