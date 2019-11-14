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Сегодня на Октябрьской устанавливают новогоднюю елку
Источник материала: Партизан
Главную елку страны установят в Минске на Октябрьской площади 15 ноября
Работы по установке главной новогодней красавицы страны и самой высокой в столице (30 м) начались после полудня.
Напомним, ранее в ГП «Минскреклама» рассказали, что Минск в праздники украсят 29 елок, а у ратуши появится воплощение новой концепции — дерево с ажурными светодиодными шарами.
Установку новогодних деревьев и праздничное оформление города планируется завершить к 14 декабря.
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Главную елку страны установят в Минске на Октябрьской площади 15 ноября
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