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В России показали, во что ядерный взрыв превращает легковушку

15.11.2019 15:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В России во время съемок программы «Военная приемка» телеканала «Звезда» показали, что будет с легковым автомобилем при воздействии на него такой же ударной волны, какая возникает при ядерном взрыве. Испытания проходили на 12-м центральном научно-исследовательском институте.

На кадрах видно, как легковушка за считанные секунды превращается в груду металлолома и отлетает на несколько метров. Стоящий на ней телевизор ударной волной сносит так быстро, что даже стоп-кадр не позволяет разглядеть траекторию его полета. «Достиг скорости пули», — комментирует журналист.

Кроме гражданского автомобиля, испытания на устойчивость к воздействию ударной волны прошли БМП-2 с боевым модулем «Бережок» и пункт управления роботами комплекса «Кунгас».

12-й ЦНИИ Министерства обороны РФ — один из самых секретных объектов в России. Он был создан в 50-х годах, имеющееся оборудование позволяет имитировать поражающие факторы ядерного взрыва — мощную ударную волну и электромагнитные поля. Именно здесь бронетехнику испытывают на устойчивость к ядерному оружию.

 
 
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