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В футболе много сексизма. Тест: сможете разобраться, белорус или иностранец сболтнул лишнего?

15.11.2019 15:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спортивного директора дортмундской «Боруссии» Михаэля Цорка недавно обвинили в сексизме. Перед поражением от «Баварии» (0:4) Цорк отметил, что в последних играх против мюнхенцев его команда не проявляла характер. «Дело не в тактике, — сказал он. — Мы должны играть в мужской футбол. Мы должны вести себя как мужчины на поле».

Слова Цорка стали поводом для обсуждения в немецком обществе места сексизма в языке футбольных звезд, пишет Deutsche Welle. Так, вратарь «Вольфсбурга» Альмут Шульт в интервью Eurosport призналась, что считает «позором» то, в каком свете выставляется женский футбол.

Однако в сравнении с ранее опубликованными сексисткими высказываниями футблистов, тренеров и футбольных менеджеров, в том числе из Беларуси, заявление Михаэля Цорка выглядит еще мягко. Попробуйте угадать, кто и что наговорил, в тесте SPORT.TUT.BY.

 
 
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