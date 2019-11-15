Источник материала: Клiч Радзiмы

В соответствии с межведомственным Планом проведения оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по противодействию незаконной миграции граждан третьих стран и торговле людьми «Нелегал-2019» в период с 9 по 12 сентября 2019 года на территории Витебской области проводился 3-й этап ОПМ «Нелегал-2019», целью которого являлось проведение мероприятий по противодействию незаконной миграции, выявление иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно пребывающих на территории области, а также пресечение правонарушений и преступлений со стороны иностранцев.

В результате проведенных мероприятий к административной ответственности за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь по ст. 23.55 КоАП Республики Беларусь привлечено 178 граждан, в том числе за нарушение въезда, выезда и пребывания — 160 и 18 — за нарушение установленного порядка осуществления трудовой деятельности. Большую часть иностранцев- нарушителей составили граждане России — 39,3%. К административной ответственности за проживание без регистрации либо по недействительному виду на жительство по ст. 23.53 КоАП Республики Беларусь привлечено 118 постоянно проживающих иностранцев.

В период проведения ОПМ «Нелегал-2019» за нарушение законодательства из Республики Беларусь выдворено 7 иностранцев, в отношении 172 иностранцев приняты решения об отказе во въезде в республику.

Доводим до вашего сведения требования ст. 23.55 и 23.53 КоАП Республики Беларусь и выражаем надежду, что представленная информация предостережет вас от совершения подобных правонарушений.

Статья 23.55. Нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства

Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил пребывания в Республике Беларусь, то есть пребывание в Республике Беларусь без визы Республики Беларусь, паспорта или иного документа, его заменяющего, предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим органом государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства или выданного международной организацией, либо пребывание в Республике Беларусь по недействительным документам, несоблюдение установленного порядка регистрации либо передвижения и выбора места жительства или места пребывания, уклонение от выезда по истечении установленного срока пребывания, либо пребывание в Республике Беларусь иностранного гражданина или лица без гражданства, надлежащим образом уведомленного об отказе во въезде в Республику Беларусь, до окончания срока запрета такого въезда, если в этом деянии нет состава преступления, а также нарушение правил транзитного проезда (транзита) через территорию Республики Беларусь либо порядка занятия трудовой деятельностью

— влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин или депортацию.

Непринятие индивидуальным предпринимателем либо уполномоченным должностным лицом юридического лица, принимающими иностранного гражданина или лицо без гражданства, установленных мер по их своевременной регистрации, получению ими разрешения на временное проживание в Республике Беларусь, выезду этих лиц из Республики Беларусь по истечении установленного срока пребывания в Республике Беларусь

— влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.

Непринятие физическим лицом, пригласившим в Республику Беларусь иностранного гражданина или лицо без гражданства, установленных мер по их своевременной регистрации, выезду из Республики Беларусь по истечении установленного срока пребывания в Республике Беларусь

— влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти базовых величин.

Предоставление жилого или иного помещения для проживания, транспортного средства иностранному гражданину или лицу без гражданства, находящимся в Республике Беларусь с нарушением правил пребывания в Республике Беларусь и правил транзитного проезда (транзита) через территорию Республики Беларусь, либо использование иностранного гражданина или лица без гражданства для осуществления трудовой, предпринимательской или иной деятельности с нарушением установленного порядка

— влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.

Деяния, предусмотренные частями 2-4 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, —

влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин.

Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, —

влекут наложение штрафа в размере от десяти до ста базовых величин с депортацией или без депортации или депортацию.

Статья 23.53. Проживание без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность

Проживание без регистрации по месту жительства или по месту пребывания в случаях, когда регистрация по месту пребывания является обязательной, — влечет предупреждение.

То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, — влечет наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых величин.

Проживание без документов, удостоверяющих личность, либо по недействительным документам, удостоверяющим личность, —

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до четырех базовых величин.

Т. МОРОЗОВА,

старший инспектор группы по гражданству и миграции Шарковщинского РОВД.