В Минске собак перевозят в такси в специальных гамаках. Смотрите, как это выглядит

Источник материала: Tut.by

В Минске появилось такси со специальной перевозкой для собак. Скоро таких машин в столице будет 40 штук. Посмотрите, как это выглядит.





Напомним , сбор средств на наборы для dog-friendly такси организовали активисты из Okidog. Проект собрал необходимую сумму — около 2 тысяч рублей. В набор для перевозки собак входят гамаки и освежители воздуха. Они появятся в 40 машинах служб такси 7788 и 107. Организаторы планируют увеличить их количество до 100.

Выглядит перевозка так.



Перевозка крепится у изголовья переднего и заднего сидений, в ней находится собака

Машины будут помечены стикером «С собакой можно».

Вызывать такси нужно также, как и в обычной ситуации. Пассажиру нужно сообщить о собаке по телефону диспетчеру или оставить в приложении комментарий «Я еду с собакой».