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В Минске собак перевозят в такси в специальных гамаках. Смотрите, как это выглядит
Источник материала: Tut.by
В Минске появилось такси со специальной перевозкой для собак. Скоро таких машин в столице будет 40 штук. Посмотрите, как это выглядит.
Выглядит перевозка так.
Машины будут помечены стикером «С собакой можно».
Вызывать такси нужно также, как и в обычной ситуации. Пассажиру нужно сообщить о собаке по телефону диспетчеру или оставить в приложении комментарий «Я еду с собакой».
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В Минске появились такси со специальной перевозкой для собак. Сейчас таких машин в столице 40 штук, но, возможно, скоро их станет 100.
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