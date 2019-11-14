ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске собак перевозят в такси в специальных гамаках. Смотрите, как это выглядит

15.11.2019 15:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске появилось такси со специальной перевозкой для собак. Скоро таких машин в столице будет 40 штук. Посмотрите, как это выглядит.


Напомним, сбор средств на наборы для dog-friendly такси организовали активисты из Okidog. Проект собрал необходимую сумму — около 2 тысяч рублей. В набор для перевозки собак входят гамаки и освежители воздуха. Они появятся в 40 машинах служб такси 7788 и 107. Организаторы планируют увеличить их количество до 100.

Выглядит перевозка так.


Перевозка крепится у изголовья переднего и заднего сидений, в ней находится собака

Машины будут помечены стикером «С собакой можно».

Вызывать такси нужно также, как и в обычной ситуации. Пассажиру нужно сообщить о собаке по телефону диспетчеру или оставить в приложении комментарий «Я еду с собакой».

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске появились такси со специальной перевозкой для собак. Сейчас таких машин в столице 40 штук, но, возможно, скоро их станет 100.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Нелегал-2019»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика