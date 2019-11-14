Председатель Буда-Кошелевского районного Совета депутатов Наталья Киселева приняла участие в досрочном голосовании. Наталья Никитовна сделала свой выбор в пользу развивающейся и процветающей Беларуси.
Фото Ирины Шутовой
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Наталья Киселева сделала свой выбор
15.11.2019 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Председатель Буда-Кошелевского районного Совета депутатов Наталья Киселева приняла участие в досрочном голосовании. Наталья Никитовна сделала свой выбор в пользу развивающейся и процветающей Беларуси.
Фото Ирины Шутовой
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Председатель Буда-Кошелевского районного Совета депутатов Наталья Киселева приняла участие в досрочном голосовании. Наталья Никитовна сделала свой...
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