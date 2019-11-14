Почетный гражданин Буда-Кошелевского района Федор Жириков отдал свой голос в пользу надежного и уверенного будущего.
Фото Ирины Шутовой
|
Федор Жириков принял участие в досрочном голосовании
15.11.2019 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Почетный гражданин Буда-Кошелевского района Федор Жириков отдал свой голос в пользу надежного и уверенного будущего.
Фото Ирины Шутовой
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почетный гражданин Буда-Кошелевского района Федор Жириков отдал свой голос в пользу надежного и уверенного будущего. Фото Ирины Шутовой
|
Свежие газеты
Архив (Разное)