Страна выбирает новый состав Парламента

По всей стране продолжается досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. А уже завтра – 17 ноября – будет основной день выборов. В этот день будут принимать поздравления работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, отраслей, чьим тяжелым трудом и профессионализмом обеспечивается продовольственная безопасность страны и жизненный уровень народа.

Достижения агропромышленного комплекса – это заслуга как рядовых работников, которые обрабатывают землю и выращивают хлеб, овощи и фрукты, производят молоко и мясо, продовольственные товары, «доставляют» весь собранный урожай ко столу потребителей, так и специалистов данной отрасли – руководителей, ученых-аграриев, работников социально-культурной сферы на селе.

Так сложилось, что День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса совпал с основным днем парламентских выборов.





Накануне праздника, в один из дней досрочного голосования, корреспондент «КС» отправилась на Барсуковский участок для голосования №29 Жодинского избирательного округа №64. Участок расположен на базе ГУО «Барсуковская средняя школа». В помещении, оборудованном для голосования, избирателей встречают члены избирательной комиссии, а рядом расположены места для наблюдателей. Также гражданам предоставлено множество информационных материалов, сведения о кандидатах.

Член избирательной комиссии Барсуковского участка для голосования №29 Татьяна Николаевна Бабурченкова отметила, что граждане идут на выборы активно, с хорошим настроением.

Проголосовать в преддверии профессионального праздника пришел и руководитель ОАО «Смолевичский райагросервис» Александр Викторович Головач.

– Я твердо уверен, что участие в выборах – долг каждого гражданина, – поделился Александр Викторович. – Поддерживая своим голосом выбранного кандидата, мы выражаем свою жизненную позицию, влияем на изменения в жизни нашего региона и страны в целом.

Александр Викторович отмечает, что возможность проголосовать досрочно – это прекрасная возможность провести праздничный день с коллегами. В ОАО «Смолевичский райагросервис» состоится большой праздник, посвященный Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, на который приглашают не только тружеников хозяйства и членов их семей, но и всех жителей.

Профессиональный праздник в организации встретят с впечатляющими показателями – производство валовой продукции в этом году составило почти 120%.

– Все, что было намечено по бизнес-плану, выполнено, – отметил руководитель организации. – Этот сельскохозяйственный год прошел достойно. Показатели как в растениеводстве, так и животноводстве хорошие.

Общая земельная площадь ОАО «Смолевичский райагросервис» 4043 га, площадь сельскохозяйственных угодий – 3778 га.

– У нас происходит укрупнение организации, но это делает нас лишь сильнее, – с уверенностью отметил Александр Головач.

По молоку показатель за этот год составляет 121,3%, продукция выращивания КРС – 101,8%,

Поголовье КРС в организации 2452 голов, в том числе 895 коров. Удой молока на одну фуражную корову за 9 месяцев текущего года составил 5609 кг. До конца года планируем получить удой на фуражную корову 7200 кг, темп роста валового надоя молока составил 120,8%, товарность молока – 90%.

Урожайность зерна без учета кукурузы в 2019 году составила 40,0 ц/га, в общий каравай района «Смолевичский райагросервис» внес 5500 тонн.

Всего заготовлено 7528 т.к.ед. кормов, из них травяных кормов – 3891 т.к.ед. Среднемесячная заработная плата в организации составила 127,9 % к уровню прошлого года и составляет 1131 руб. Такой темп роста не может не радовать как руководство организации, так и всех тружеников.

Как отмечает Александр Викторович, все показатели достигнуты благодаря высокой организации труда и высокой производительности каждого работника.

– Главное наше богатство – это люди, которые ежедневным трудом вносят свой вклад в развитие не только ОАО «Смолевичский райагросервис», но и всего агропромышленного комплекса региона, – подчеркнул руководитель организации. – Всего в нашей организации трудятся больше 140 человек, и каждый из них – хороший специалист, профессионал, знающий и любящий свое дело.

– Желаем всем людям, посвятившим свою жизнь сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, продуктивной работы и искренней радости от плодов своего труда, – обратился с поздравлением Александр Викторович. – Пусть ваши усилия всегда увенчиваются впечатляющими результатами, пусть засухи и ливни минуют ваши угодья, а урожай превышает ваши самые смелые ожидания. Здоровья, счастья и благополучия вашим семьям! Спасибо вам за нелегкий, нужный всем нам труд!

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.