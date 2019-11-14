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В Борисове пьяный на VW разбил три авто, а при попытке скрыться от ГАИ - еще и служебную машину
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый водитель повредил четыре автомобиля в Борисове. Об этом
Вечером 14 ноября в милицию обратились несколько человек. Все они жаловались на пьяного водителя Volkswagen Golf, который на улице Днепровской повредил три автомобиля и скрылся.
Сотрудники ГАИ на улице Смолевичской разыскали иномарку — та ехала навстречу. Инспекторы заблокировали проезжую часть служебным автомобилем, включив маячки и сирену. Водитель требование об остановке проигнорировал и попытался объехать патрульный автомобиль, но по касательной зацепил его, повредив зеркало и кузов.
Через несколько метров после столкновения со служебным авто нарушитель все же остановился и был задержан. За рулем Volkswagen Golf оказался 37-летний мужчина. Медицинское освидетельствование показало, что он сильно пьян — 2,66 промилле алкоголя.
На водителя инспекторы составили шесть административных материалов.
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На нарушителя инспекторы составили 6 административных материалов.
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