В Борисове пьяный на VW разбил три авто, а при попытке скрыться от ГАИ - еще и служебную машину

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый водитель повредил четыре автомобиля в Борисове. Об этом сообщили в УИОС МВД.

Вечером 14 ноября в милицию обратились несколько человек. Все они жаловались на пьяного водителя Volkswagen Golf, который на улице Днепровской повредил три автомобиля и скрылся.

Сотрудники ГАИ на улице Смолевичской разыскали иномарку — та ехала навстречу. Инспекторы заблокировали проезжую часть служебным автомобилем, включив маячки и сирену. Водитель требование об остановке проигнорировал и попытался объехать патрульный автомобиль, но по касательной зацепил его, повредив зеркало и кузов.

Через несколько метров после столкновения со служебным авто нарушитель все же остановился и был задержан. За рулем Volkswagen Golf оказался 37-летний мужчина. Медицинское освидетельствование показало, что он сильно пьян — 2,66 промилле алкоголя.

На водителя инспекторы составили шесть административных материалов.