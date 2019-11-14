|
На проспекте Победителей открылся ресторан Bloom eatery
Источник материала: Tut.by
В конце прошлой недели на проспекте Победителей, 110 открылся ресторан Bloom eatery. Проект позиционируется как сomfort kitchen, что означает «кухня на каждый день». Показываем интерьер нового гастрономического места и заглядываем в меню.
По теме: в Минске проходит Gastrofest. Seafood. Стоимость сетов — 28 рублей
Запуском проекта занимался управляющий известным рестораном итальянской кухни Bergamo Александр Данчик. Идея открыть Bloom eatery у него появилась около двух с половиной лет назад. Активная фаза строительства длилась около года.
В заведении рассказывают, что владелец много путешествует. Во время одной из поездок у него и появилась мысль создать в Минске ресторан с такой атмосферой, будто он находится не в Беларуси вовсе. Дизайном занималась Йова Ягер — соосновательница киевской студии Kleydesign.
В ресторане говорят, что в меню не делали акцент на определнной кухне мира. Более того, шеф-повар позиционирует свою кухню как сomfort food (или сomfort kitchen). Это значит, что в ресторане подают блюда, которые можно есть хоть каждый день. И заглядывать в Bloom eatery на завтрак, на обед и на ужин.
Некоторые цены из основного меню:
Закуски: сашими лосось — 18 рублей; тартар говядина — 18 рублей; пате из куриной печени — 14 рублей; салат с перепелкой — 22 рубля.
Супы: тыквенный суп — 18 рублей; Том ям — 14 рублей; каштановый суп — 30 рублей.
Основные блюда и паста: жженая капуста — 17 рублей; стейк лосось — 29 рублей; палтус — 24 рубля; телячьи щечки — 25 рублей; утка — 28 рублей; фланк стейк — 28 рублей; домашние тальятелле (паста) — 18 рублей.
Десерты: парфе маракуйя — 8 рублей; наполеон с малиной — 9 рублей.
Для просмотра меню завтраков нажмите сюда
В ресторане отмечают, что помимо основного меню, в котором постарались учесть современные тренды и простоту подачи, уделили большое внимание винной и коктейльной карте.
Bloom eatery работает на Победителей, 110 с 8.00 до 23.00 с понедельника по четверг, с 8.00 до 02.00 в пятницу, с 10.00 до 02.00 в субботу и с 10.00 до 23.00 в воскресенье.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце прошлой недели на проспекте Победителей, 110 открылся ресторан Bloom eatery. Проект позиционируется как сomfort kitchen, что можно перевести как «кухня на каждый день»....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)