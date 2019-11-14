В Таллине построят большой вокзал по проекту знаменитой Zaha Hadid. Выглядит впечатляюще

Источник материала: Tut.by

В Таллине построят большой железнодорожный вокзал по проекту знаменитой студии Zaha Hadid Architects, которая победила в конкурсе на проектирование терминала. Каким будет этот объект, рассказывает archdaily.com .





Вокзал станет отправной точкой 870-километровой железнодорожной электролинии Rail Baltic, соединяющей Таллинн, Ригу и Вильнюс с европейской высокоскоростной железнодорожной сетью на границе Литвы и Польши. Но это далеко не единственная функция нового терминала.









Так, он будет соединять все транспортные потоки не только Эстонии, но и региона. В этом месте будут пересекаться международные, региональные, пригородные и городские железнодорожные и автобусные пути сообщения. Отсюда же будет ходить транспорт и в аэропорт Таллина. И именно эта суть отражена в дизайне будущего комплекса.











