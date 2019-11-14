Распространенные ошибки тех, кто заваривает кофе дома

Источник материала: Tut.by

Разве сложно, спросите вы, заварить дома кофе? Чашка, кипяток, ложка кофе. А вот и попались: в этой комбинации уже есть ошибка. Минский бариста и кофе-тренер Катя Варакса рассказала, почему зерна не стоит селить на полке рядом с чаем и почему нельзя использовать кипяток.

Ошибка № 1. Не смотреть на срок изготовления

Все начинается с выбора пачки кофе в магазине, когда вы не смотрите на свежесть зерна. Для определения нужно изучить срок изготовления (обжарки) на упаковке — не путать со сроком годности продукта. Свежесть кофейного зерна можно сравнить с хлебом: чем он свежее, тем вкуснее. Этим критерием лучше и руководствоваться, выбирая напиток.

Ошибка № 2. Покупать кофе на год вперед

Не стоит покупать большое количество кофе и хранить его очень долго на кухонной полке. Чем дольше зерна стоят, тем больше они теряют в интенсивности вкуса. Когда пачка кофе открывается, в нее попадает кислород, который окисляет продукт и изменяет его свойства. Если все же закупились наперед, то храните кофе небольшими порциями: например, пересыпьте часть в отдельную упаковку, из которой будете брать кофе каждый день, а весь остальной кофе распределите в плотно закрытую банку — желательно прорезиненную или вакуумную. Молотый кофе старайтесь брать небольшими количествами и пить как можно быстрее. Это не значит, что через неделю его нельзя употреблять, но с каждым днем процент вкуса в нем будет заметно теряться.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ошибка № 3. Селить кофе с чаем и специями

Еще одна ошибка — селить кофе на полке рядом с чаем и специями. Желательно выделить для банки с зернами отдельное невлажное место в шкафу, куда не будет попадать солнечный свет. Найдите для упаковки место рядом с продуктами, которые не имеют резких запахов, например вместе с бакалеей, либо рядом с сухой посудой. Хранить кофе в холодильнике тоже не стоит: зерна не любят перепадов температур.

Ошибка № 4. Не ориентироваться на помол

Лучше всего покупать домой кофе в зернах и молоть перед приготовлением — так вы получаете максимально интенсивный вкус. Если такой возможности нет, выбирайте молотый кофе с учетом того, как вы его завариваете. Помните основное правило: чем тоньше помол — тем насыщеннее вкус. Тонкий помол подойдет, если вы готовите кофе в турке, средний чаще всего используется для фильтр-способов, грубый — для заваривания напитка в чашке или френч-прессе.

Ошибка № 5. Брать воду из-под крана

Для приготовления кофе часто используют воду из-под крана — и это неправильно. Раскрыть вкус зерна поможет фильтрованная вода: можно использовать бутилированную либо очищенную с помощью домашних фильтров. В идеале — проточных, так как они убирают и механические частицы, и все примеси (в отличие от наливных угольных фильтров).



Фото: voda.vn.ua

Ошибка № 6. Кипятить воду

Заливать кофе кипятком — еще одна распространенная ошибка. Вода при кипячении изменяет свой состав и не обладает теми свойствами, которые в ней есть изначально. Идеальная температура для заваривания кофе — 92−93°С. На глаз ее можно определить по мелким воздушным пузырькам, которые начинают подниматься со дна чайника.

Ошибка № 7. Одна или две ложки на чашку?

Идеальной формулы соотношения кофе к воде нет. Есть рекомендованные в профессиональной среде пропорция — 60 г кофе на литр воды. Все остальное зависит от того, какой напиток вы используете, какую крепость напитка любите и какой способ заваривания используете.

Ошибка № 8. Не прогревать посуду

Еще одна ошибка — наливать кофе в холодную чашку. Чтобы посуда не забирала температуру напитка, в нее ненадолго нужно залить кипяток и промыть — чашка на ощупь должна быть теплой.

Активно тренируетесь, худеете или ведете ЗОЖ? Подписывайте на @gotutby в инстаграме, отмечайте нас на фото, делитесь историями — попадайте в наш аккаунт и на страницы GO.TUT.BY

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com