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В Минске выросло число пенсионеров, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе
Источник материала: Tut.by
В Минске выросло число работающих пенсионеров. На начало ноября на заслуженном отдыхе продолжали трудиться 171 514 человек. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Это на 2358 человек больше, чем на начало
На начало
На начало августа в Минске проживал 477,2 тысячи пенсионеров. На заслуженном отдыхе продолжали трудиться 35,9% от общего числа пенсионеров.
В Минске средний размер всех пенсий на 1 ноября
Напомним, в Беларуси
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В Минске выросло число работающих пенсионеров. На начало ноября на заслуженном отдыхе продолжали трудиться 171 514 человек.
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