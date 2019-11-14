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Индекс «ЧаркиШкварки»: покупательская способность растет, но богатые богатеют быстрее бедных

15.11.2019 15:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Покупательная способность белорусов в пересчете на водку и свинину растет во всех регионах страны. Однако богатые по-прежнему богатеют быстрее бедных. К такому выводу пришли эксперты исследовательского центра BIPART и проекта «Кошт урада», которые сделали очередное исследование индекса «ЧаркаШкварка» (ЧШ). В третьем квартале этого года на среднюю зарплату в Беларуси можно было купить 432 чарки и шкварки.


Александра Квиткевич, TUT.BY

Эксперты исследовательского центра BIPART и проекта «Кошт Урада» составляют индекс «ЧаркиШкварки» с марта 2015 года. Этот рейтинг высчитывается по примеру индекса «Биг Мака», которым с 1986 года занимается журнал The Economist, пытаясь отображать реальный курс обмена валют в разных странах по стоимости гамбургеров. «„Биг Маки“, конечно, продаются и в Беларуси, однако определять покупательную способность белорусских зарплат лучше с помощью чего-то национального, с исконно белорусскими корнями и колоритом», — уточняют эксперты BIPART.

Индекс «ЧаркиШкварки» складывается из цены 100 граммов бескостной свинины и 100 граммов водки и рассчитывается ежеквартально на основании данных Белстата. Авторы индекса утверждают, что с его помощью можно определить, насколько обесценился белорусский рубль, а также сравнить доходы и расходы белорусов и наших соседей.

Стоимость чарки и шкварки в третьем квартале текущего года осталась такой же, как и во втором — 2,59 рубля. Если сравнивать стоимость с первым кварталом, то она снизилась на 3 копейки, а в сравнение с этим же периодом прошлого года выросла на 4 копейки.

— Зарплаты при этом продолжают увеличиваться, — отмечают эксперты. — В июле средняя получка перевалила за 1100 рублей и, несмотря на небольшое снижение в августе и сентябре, по-прежнему остается выше этого уровня. Логично, что при стабильных ценах на водку и свинину это ведет к росту покупательной способности зарплат, выраженной в чарках и шкварках.


В третьем квартале среднестатистический белорус мог себе позволить купить 432 ЧШ, на 17 больше, чем во втором квартале. Тогда средней зарплаты хватало только на 415 ЧШ.

Эксперты отмечают, что по регионам индекс ЧШ по-прежнему сильно отличается. Минск продолжает лидировать по заработанным чаркам и шкваркам. За третий квартал минчане заработали по 624, в то время как жители Могилевской области — всего по 331.


— Хорошая новость здесь заключается в том, что за последний год рост покупательной способности зарплат, выраженной в ЧШ, наблюдался во всех семи регионах, а плохая — в том, что богатые, как и прежде, богатеют быстрее бедных, — отмечают тенденции эксперты. — Так, жители Минска и Минской области за год разбогатели на 80 и 61 ЧШ соответственно, в то время как жители остальных регионов — всего на 36−40 ЧШ.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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В третьем квартале этого года на среднюю зарплату в Беларуси можно было купить 432 чарки и шкварки.
 
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