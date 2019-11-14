Часть средств из бюджета Союзного государства осталась невостребованной

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Кассовое исполнение расходов бюджета Союзного государства в I полугодии 2019 года составило 2,391 млрд рос. рублей (79,8%). В полном объеме средства использовали только 7 из 28 главных распорядителей (получателей), в основном на территории России.

Коллегиями Комитета государственного контроля Беларуси и Счетной палаты России рассмотрен и утвержден оперативный отчет о ходе исполнения бюджета Союзного государства за I полугодие 2019 года, сообщили в пресс-службе КГК.

Отмечается, что доходы бюджета Союзного государства исполнены в сумме 3,025 млрд рос. рублей (100,2% объема доходов, предусмотренных уточненной сводной бюджетной росписью на I полугодие 2019 года). На финансирование расходов главных распорядителей (получателей) в I полугодии 2019 года выделено 2,58 млрд рос. рублей, или 86,1% уточненной сводной бюджетной росписи.

Кассовое исполнение расходов бюджета Союзного государства в I полугодии 2019 года составило 2,391 млрд рос. рублей (79,8% уточненной сводной бюджетной росписи на I полугодие 2019 года).

Использование средств в полном объеме осуществлено только 7 из 28 главных распорядителей (получателей) средств бюджета Союзного государства, в основном на территории Российской Федерации.

Кассовые расходы на реализацию 11 программ Союзного государства в I полугодии 2019 года составили 1,626 млрд. рос. рублей, или 84,4% уточненной сводной бюджетной росписи на I полугодие 2019 года. Невостребованными оказались средства в размере 299,5 млн рос. рублей (15,6% плановых назначений, предусмотренных на реализацию программ).

В I полугодии 2019 года осуществлялась реализация двух проектов Союзного государства – «Брестская крепость» (Минкультуры Беларуси) и «Развитие деятельности Белорусско-Российского университета» (Минобразования Беларуси). Из запланированных на I полугодие 2019 года Минкультуры Беларуси 36,7 млн рос. рублей использовано 91,1%, Минобразования Беларуси – из запланированных 19,02 млн. рос. рублей использовано 97,8%.

Кассовые расходы на реализацию 17 мероприятий Союзного государства в I полугодии 2019 года составили 433,7 млн рос. рублей, или 66,2% уточненной сводной бюджетной росписи на I полугодие 2019 года.