Польша отказалась от российского газа

Источник материала: Ежедневник



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Сейчас «Газпром» обеспечивает около половины потребностей Польши в газе. Однако страна не намерена продлевать контракт.

Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта. Контракт заканчивается в 2022 г. Продлевать его Польша не намерена, пишут «Ведомости ».

По оценкам польской компании, работа по диверсификации источников поставок газа в страну позволяет безболезненно отказаться от продления контракта с «Газпромом».

Потребление газа Польшей растет в среднем на 2,9% в год и в 2018 г. составило около 19,7 млрд куб. м, собственная добыча – около 4 млрд куб. м. Более 60% (около 9,9 млрд куб. м) потребностей страны в импорте газа было обеспечено поставками «Газпрома». .

Одна из основных претензий польской стороны к «Газпрому» – стоимость поставок. Формулу цены в контракте стороны никогда не раскрывали, но PGNiG неоднократно заявляла, что считает стоимость российского газа завышенной. Добиться ее пересмотра мирным путем у польской компании не получилось, и в 2016 г. PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж. Решение по этому спору ожидается до конца 2019 г.

Польша рассчитывает заместить российский газ в первую очередь поставками по новому морскому газопроводу Baltic Pipe, строительство которого планирует завершить к моменту окончания контракта с «Газпромом». Это труба пропускной способностью около 10 млрд куб. м газа, по которой Польша рассчитывает получать его из Норвегии. Речь идет о поставках в том числе с месторождений на норвежском шельфе, в которых у PGNiG есть доля – компания уже более десяти лет приобретает подобные активы.

Кроме того, Польша будет покупать сжиженный газ. В течение последних лет PGNiG заключила несколько контрактов на закупку американского СПГ, у компании есть также контракт с катарской Qatargas. Всего по этим соглашениям Польша в 2023 г. может рассчитывать примерно на 7,5 млн т СПГ в год, что эквивалентно 10,2 млрд куб. м газа.

«Газпром» в 2018 г. установил абсолютный рекорд по объемам экспорта газа в дальнее зарубежье – 201,7 млрд куб. м. На долю Польши в этих поставках пришлось чуть менее 5%.