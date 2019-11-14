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Мама оставила младенца в мусорке. Брошенный ребёнок вырос, стал изобретателем и миллионером

15.11.2019 15:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В большинстве случаев жизнь человека начинается похожим образом – появляешься на свет и акушер сразу хлопает тебя по мягкому месту, чтобы ты не вздумал расслабляться и считать, что Земля – райское местечко. 

Однако в некоторых случаях всё намного хуже. Иногда ребёнок едва успевает родиться, как его сразу выносят на улицу и кладут под какой-нибудь куст. Или вообще выбрасывают в мусорку. Если так случается, чаще всего новорождённый погибает. Но не в этот раз. 

Как сообщает издание Los Angeles Sentinel, Фредди Фиггерс родился Куинси, штат Флорида. Ещё младенцем он был оставлен своей матерью в мусорном контейнере. К счастью для Фредди, его быстро обнаружили. Через два месяца после появления на свет Фиггерс уже оказался в приёмной семье. 

Мама оставила младенца в мусорке. Брошенный ребёнок вырос, стал изобретателем и миллионером
Фото: facebook.com/FreddieFiggers1 

В 9 лет мальчик починил свой первый компьютер, в 12 лет он уже занимался этим профессионально. Когда Фредди было около 15 лет, он разработал обувь с GPS-трекером и двусторонней связью, чтобы всегда иметь возможность найти приёмного отца, у которого развилась болезнь Альцгеймера. Позже он продал эту разработку за 2,2 миллиона долларов. 

Мама оставила младенца в мусорке. Брошенный ребёнок вырос, стал изобретателем и миллионером
Фото: facebook.com/FreddieFiggers1 

Также в подростковом возрасте он придумал облачное хранилище. На это Фиггерса вдохновила непогода, в результате которой оказался разрушен кабинет врача. У медработника не было электронных копий медицинских документов. В 16 лет Фредди уже хранил в своём центре данных информацию 70 клиентов, включая юридические фирмы и автосалоны. 

Позже Фиггер основал телекоммуникационную компанию Figgers Communications, которая также производит сотовые телефоны. Особенность этих аппаратов в том, что при движении со скоростью 16 км/ч и больше в телефонах отключается функция отправки текстовых сообщений. Проще говоря, водитель машины не будет отвлекаться от дороги. 

Мама оставила младенца в мусорке. Брошенный ребёнок вырос, стал изобретателем и миллионером
Фото: facebook.com/FreddieFiggers1 

В настоящее время Фредди может похвастаться разработкой более чем 80 программ, а его состояние оценивается в 62 миллиона долларов. Помимо прочей деятельности, мужчина занимается благотворительностью. 

Ранее мы рассказывали о других примерах благотворительности. 

Например, Джоли и Питт передавали на добрые дела деньги, вырученные с продажи фотографий своих детей (здесь подробнее). 

Люди в материале: Фредди Фиггерс, Freddie Figgers
 
 
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В большинстве случаев жизнь человека начинается похожим образом – появляешься на свет и акушер сразу хлопает тебя по мягкому месту, чтобы ты не вздумал...
 
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