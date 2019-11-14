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Белорусский рубль вошёл в тройку самых популярных валют в России

15.11.2019 15:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В России белорусский рубль вместе с долларом и евро вошёл в тройку самых популярных для сбережений валют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусский рубль вошёл в тройку самых популярных валют в России

Наша денежная единица уверенно обошла китайский юань, британский фунт, и даже, служащий своеобразным символом надёжности, швейцарский франк.

Белорусский рубль вошёл в тройку самых популярных валют в России

Одной из причин такой популярности специалисты называют высокие процентные ставки. При размещении на год они значительно превышают доходность даже вкладов в российских рублях. При этом национальная валюта Беларуси в последнее время выгодно отличается стабильным обменным курсом и невысоким уровнем инфляции.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Новости России. В России белорусский рубль вместе с долларом и евро вошёл в тройку самых популярных для сбережений валют, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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