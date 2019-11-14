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На площади в Гомеле 24-летний водитель устроил дрифт на «Жигулях»

15.11.2019 15:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На площади в Гомеле дрифтовал водитель.  

По информации МВД, происшествие случилось вечером 14 ноября. Очевидец сообщил, что неизвестный водитель устроил дрифт на автомобиле ВАЗ на площади Ленина. На место прибыли сотрудники ДПС ГАИ.  

Видео смотрите здесь.  

На площади в Гомеле 24-летний водитель устроил дрифт на «Жигулях»
Фото: МВД

На стоянке находились несколько автомашин ВАЗ. По словам очевидцев, дрифтовал на «Жигулях» с российскими номерами 24-летний неработающий житель Мозыря.  

За нарушение правил маневрирования в отношении молодого человека вынесено постановление о наложении административного взыскания.  

В начале ноября нетрезвый водитель устроил погоню в Минске, а потом врезался в три автомобиля – здесь подробнее.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. На площади в Гомеле дрифтовал водитель.   По информации МВД, происшествие случилось вечером 14 ноября. Очевидец сообщил, что неизвестный водитель...
 
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