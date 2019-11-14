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Легковушка вытолкнула грузовик в 20-метровый обрыв: видео жесткого ДТП в Словении
Источник материала: Tut.by
Жесткое ДТП произошло на словенской трассе неподалеку от Любляны: водитель легкового Opel не справился с управлением на повороте и врезался в попутную автоцистерну. В результате легковушка буквально вытолкнула грузовик с путепровода, и тот упал в 20-метровый обрыв. Водить автоцистерны погиб, а мужчине, управлявшему Opel, грозит тюремное заключение. Авария попала в объектив камеры видеонаблюдения.
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Водитель не справился с управлением на повороте.
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