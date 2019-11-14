В черную неделю цены на фитнес в Минске рухнут вдвое

Источник материала: Myfin



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В «черную неделю» резко подешевеют годовые и полугодовые абонементы на базовый фитнес и базовый аквафитнес. Также упадут в цене клубные карты Premium и Gold. Заодно «полегчают» детские абонементы.

На одну неделю цены на фитнес сделают самыми низкими в году. Помимо доступа к тренажерам и групповым тренировкам, абонементы включают бесплатную медицинскую консультацию и пробное занятие с тренером.