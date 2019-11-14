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В черную неделю цены на фитнес в Минске рухнут вдвое
Источник материала: Myfin
В «черную неделю» резко подешевеют годовые и полугодовые абонементы на базовый фитнес и базовый аквафитнес. Также упадут в цене клубные карты Premium и Gold. Заодно «полегчают» детские абонементы.
На одну неделю цены на фитнес сделают самыми низкими в году. Помимо доступа к тренажерам и групповым тренировкам, абонементы включают бесплатную медицинскую консультацию и пробное занятие с тренером.
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В Минске с 18 по 24 ноября впервые пройдет черная неделя фитнес-распродаж. Прежде всего, цены на абонементы в клуб Мир фитнеса снизятся в два раза.
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