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Белстат: реальные доходы белорусов выросли на 6,8 процента за год
15.11.2019 16:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: allnews.by
Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе – сентябре 2019 г. составили 106,8% к уровню января – сентября 2018 г.
Об этом сообщил Национальный статистический комитет.
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%.
Реальные располагаемые доходы населения – это денежные доходы за вычетом сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.
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Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе – сентябре 2019 г. составили 106,8% к уровню января – сентября 2018 г.
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