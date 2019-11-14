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Белстат: реальные доходы белорусов выросли на 6,8 процента за год

15.11.2019 16:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белстат: реальные доходы белорусов выросли на 6,8 процента за год

фото: allnews.by

Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе – сентябре 2019 г. составили 106,8% к уровню января – сентября 2018 г.

Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%.

Реальные располагаемые доходы населения – это денежные доходы за вычетом сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

 
 
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Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе – сентябре 2019 г. составили 106,8% к уровню января – сентября 2018 г.
 
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