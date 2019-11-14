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Прокуратура начала угрожать людям, которые были на акции Nexta
Источник материала: KYKY>
В Telegram-канале Генпрокуратуры Беларуси
Что сказал прокурор Хмарук
В посте Telegram-канала дословно написано: «Поддавшись на призывы принять участие в несанкционированном массовом мероприятии, граждане рискуют нарушить действующее законодательство Республики Беларусь. Ведь меры ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий могут применяться не только к организаторам, но и к их участникам.
Например, часть первая статьи 23.34 КоАП как раз предусматривает ответственность участника за нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, а также за публичные призывы к организации или проведению таких мероприятий с нарушением установленного порядка их организации. Совершение этих действий влечет наложение административных взысканий в виде предупреждения, или штрафа в размере до 30 базовых величин или административного ареста.
В случае, если во время проведения массового мероприятия будет причинен вред гражданам и организациям, организаторы и участники обязаны возместить его. Граждане могут оказаться вовлеченными и в совершение иных противоправных действий (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа при исполнении им служебных полномочий; мелкое хулиганство и так далее), за которые также предусмотрены соответствующие меры ответственности».
Аквистам и их родственникам вручают повестки, где отговаривают от участия в акциях
Как
Кроме того, активистам Денису Урбановичу и Денису Красочке вынесли предупреждения лично. Их по отдельности пригласили в прокуратуру, где задали вопросы о митинге Nexta (Степана Светлова) на минской площади Свободы. Молодых людей спрашивали, не призывали ли они на акции Светлова прийти на сегодняшнее мероприятие, а также интересовались, намерены ли они сами посетить новую акцию.
Как это связано с Nexta?
Если помните, мы подробно
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