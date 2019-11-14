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Прокуратура начала угрожать людям, которые были на акции Nexta

15.11.2019 15:32 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Telegram-канале Генпрокуратуры Беларуси появилось предупреждение: всем, кто участвует в несанкционированных акциях, грозят наказания. Причем не только организаторам, но и тем, кто захотел прийти. С таким обращением выступил прокурор Минска Сергей Хмарук.

Что сказал прокурор Хмарук

В посте Telegram-канала дословно написано: «Поддавшись на призывы принять участие в несанкционированном массовом мероприятии, граждане рискуют нарушить действующее законодательство Республики Беларусь. Ведь меры ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий могут применяться не только к организаторам, но и к их участникам.

Например, часть первая  статьи 23.34 КоАП как раз предусматривает ответственность участника за нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, а также за публичные призывы к организации или проведению таких мероприятий с нарушением установленного порядка их организации. Совершение этих действий влечет наложение административных взысканий в виде предупреждения, или штрафа в размере до 30 базовых величин или административного ареста.

В случае, если во время проведения массового мероприятия будет причинен вред гражданам и организациям, организаторы и участники обязаны возместить его. Граждане могут оказаться вовлеченными и в совершение иных противоправных действий (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа при исполнении им служебных полномочий; мелкое хулиганство и так далее), за которые также предусмотрены соответствующие меры ответственности».

Аквистам и их родственникам вручают повестки, где отговаривают от участия в акциях

Как пишет «Радые Свабода», сегодня, 15 ноября, повестки от Генеральной прокуратуры с предупреждениями о недопустимости участия в несогласованных акциях приходят активистам и их родственникам. Участник инициативной группы ОГП Денис Красочка рассказал, что повестку отдали его матери, которая перенесла инфаркт, из-за чего состояние женщины стало «ужасным». Повестку также получила активистка Ольга Николайчик. Анастасии Гусевой позвонили из прокуратуры на мобильный телефон.

Кроме того, активистам Денису Урбановичу и Денису Красочке вынесли предупреждения лично. Их по отдельности пригласили в прокуратуру, где задали вопросы о митинге Nexta (Степана Светлова) на минской площади Свободы. Молодых людей спрашивали, не призывали ли они на акции Светлова прийти на сегодняшнее мероприятие, а также интересовались, намерены ли они сами посетить новую акцию. 

Как это связано с Nexta?

Если помните, мы подробно описывали, как 8 ноября в Минске прошел митинг, организованный Nexta. В тот день активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель призвал беларусов встретиться сегодня на Октябрьской площади. Он заявил, что акция будет устроена в рамках парламентской избирательной кампании.

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Теги: Минск
 
 
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В Telegram-канале Генпрокуратуры Беларуси появилось предупреждение: всем, кто участвует в несанкционированных акциях, грозят наказания. Причем не только...
 
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