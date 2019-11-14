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Смертельный номер: турист попытался сфотографироваться в запрещенном месте и умер

15.11.2019 16:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Житель Франции упал с 80-метрового водопада в Таиланде и разбился насмерть, когда делал селфи. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Na Mueang Rescue Unit

33-летний Бастьен Пальмир (Bastien Palmier) зашел за ограждение, чтобы запечатлеть себя на фоне водопада Намуанг-2 острова Самуи. Несмотря на предупреждающие знаки об опасности и уговоры друзей, он перелез через веревку и встал на краю скалы. Во время поиска удачного ракурса Пальмир поскользнулся и разбился об острые камни в воде.

Представитель полиции Пхувадол Вирияварангкул (Phuwadol Wiriyawarangkul) рассказал, что на поиски тела погибшего потребовалось несколько часов, потому что скалы скользкие и крутые. На том же самом месте в июле этого года погиб еще один турист Дэвид Рокамунди Конеса (David Rocamundi Conesa).


«Мы считаем, что эта смерть была несчастным случаем, которая произошла по вине туриста, зашедшего в запретную зону», — заявили в полиции.

В июле британские туристы разбились, пытаясь сделать селфи во время отдыха в Коста-Бланке, Испания. Двое мужчин выпали из окна апартаментов, расположенных на высоте более 12 метров. В результате один из них погиб, а второй доставлен в больницу Аликанте на вертолете.
 
 
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Житель Франции упал с 80-метрового водопада в Таиланде и разбился насмерть, когда делал селфи. Об этом пишет Daily Mail.
 
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