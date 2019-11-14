Смертельный номер: турист попытался сфотографироваться в запрещенном месте и умер

Фото: Na Mueang Rescue Unit





33-летний Бастьен Пальмир (Bastien Palmier) зашел за ограждение, чтобы запечатлеть себя на фоне водопада Намуанг-2 острова Самуи. Несмотря на предупреждающие знаки об опасности и уговоры друзей, он перелез через веревку и встал на краю скалы. Во время поиска удачного ракурса Пальмир поскользнулся и разбился об острые камни в воде.





Представитель полиции Пхувадол Вирияварангкул (Phuwadol Wiriyawarangkul) рассказал, что на поиски тела погибшего потребовалось несколько часов, потому что скалы скользкие и крутые. На том же самом месте в июле этого года погиб еще один турист Дэвид Рокамунди Конеса (David Rocamundi Conesa).









«Мы считаем, что эта смерть была несчастным случаем, которая произошла по вине туриста, зашедшего в запретную зону», — заявили в полиции.





В июле британские туристы разбились, пытаясь сделать селфи во время отдыха в Коста-Бланке, Испания. Двое мужчин выпали из окна апартаментов, расположенных на высоте более 12 метров. В результате один из них погиб, а второй доставлен в больницу Аликанте на вертолете.



