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Юрия Губаревича привлекут за «заведомо ложное сообщение»

15.11.2019 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники Советского РОВД Минска грозят привлечь лидера движения «За свабоду» к административной ответственности по статье 17.6 Кодекса об административных правонарушениях.

Юрия Губаревича привлекут за «заведомо ложное сообщение»
14 ноября на участок No585 Восточного избирательного округа No107, расположенного в минской гимназии No6, руководитель движения "За свабоду" Юрий Губаревич вызвал милицию. Основание - завышение количества проголосовавших избирателей на 162 человека. 


Вместо проверки милиция выставила Ю.Губаревича с избирательного участка.

- Повестка мне не пришла. Но в первый раз, когда я вызывал милицию, сотрудник Советского РОВД, под камеру предупреждал, что они расценивают такие вызовы как «заведомо ложное сообщение». И если я еще раз их вызову, они оформят на меня протокол по статье 17.6 Кодекса об административных правонарушениях. На следующий день, в четверг, когда та же группа приехала на вызов, меня еще раз предупредили об ответственности. Я предложил: хватит предупреждать – оформляйте протокол. Это была хотя бы какая зацепка, потому что милиция вообще дистанцируется от избирательных конфликтов, скандалов. Если бы на меня составили хоть какой протокол, он потребовал бы дальнейших процессуальных действий со стороны милиции. Чтобы доказать, что я сделал «заведомо ложный вызов» по несуществующей ситуации, нужно провести проверку. Милиционеры отказались, хотя и предлагали настойчиво проехать в РОВД для оформления протокола. Вначале все это выглядело как задержание, но когда я начал уточнять свой статус (все делалось под стрим), им, видно, дали отбой, и посоветовали приехать добровольно. А если нет желания, то меня вызовут позже повесткой, - рассказал «Белорусскому партизану» Юрий Губаревич.

- Чем можно объяснить такое поведение милиции?

- Первый приказ, который они получили, - не вмешиваться в подобные дела, не возбуждать уголовные дела, не проводить проверку – избегать таких ситуаций. А против людей, которые настойчиво требуют соблюдения законодательства, дан приказ начинать действия в ответ – чтобы сбить активность или запугать. Но таким образом меня не запугать. У них нет выбора: если бы они действовали в рамках закона, то обязаны возбуждать уголовные дела и проводить проверки. А так они выкручиваются, как угри. Первые пять минут я добиваюсь от милиционеров представиться, показать свои удостоверения – они отказываются. Вот до чего дошла белорусская милиция – боится представиться даже по форме. В данной ситуации они действуют вне рамок закона – то ли стыдно, то ли боятся ответственности.


Статья 17.6. Заведомо ложное сообщение

1. Заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования милицией, скорой медицинской помощью, подразделениями по чрезвычайным ситуациям или другими специализированными службами, –влечет наложение штрафа в размере от четырех до пятнадцати базовых величин.

2. То же действие, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, –влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин. 
 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники Советского РОВД Минска грозят привлечь лидера движения «За свабоду» к административной ответственности по статье 17.6 Кодекса об административных...
 
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