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Лидия Ермошина прокомментировала отказ Европарламента наблюдать за выборами

15.11.2019 15:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина в беседе с корреспондентом МЛЫН.BY прокомментировала заявление Европарламента об отказе принимать участие в наблюдении за парламентскими выборами в Беларуси.

Лидия Ермошина прокомментировала отказ Европарламента наблюдать за выборами
Фото Светланы Курейчик

Официальное сообщение о таком решении размещено на сайте Европейского парламента.

 

— Честно говоря, заявление Европарламента вызвало у меня улыбку, потому что они просто не приглашены. Вот и все, — сказала Лидия Ермошина.

 

По словам главы ЦИК, в ходе нынешней избирательной кампании в Беларуси «аккредитовано беспрецедентно большое число международных наблюдателей — 1027 человек». Кроме того, за процессом выборов будут следить более 30 тысяч национальных экспертов. В течение последних десяти лет такого количества наблюдателей еще не было в нашей стране.

 

— Дело в том, что мы приглашаем те организации, с которыми поддерживаем партнерские взаимоотношения. Очевидно, тот уровень взаимодействия, который существует с Европарламентом, еще не является партнерским — вот поэтому им и не направили предложение наблюдать за выборами. Что касается отдельных депутатских групп, то их всех приглашает Палата представителей либо Совет Республики Национального собрания. Европарламентарии могут приезжать только в личном качестве как независимые политики, если их пригласят, но, насколько мне известно, таких тоже нет, — заявила Лидия Ермошина.


 


Напомним, что в числе аккредитованных Центризбиркомом международных наблюдателей — делегация Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая будет работать совместно с экспертами от ПА ОБСЕ и БДИПЧ ОБСЕ. За политической кампанией в Беларуси будут также следить наблюдатели от Миссии СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.

 
 
 
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Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина в беседе с корреспондентом МЛЫН.BY прокомментировала заявление Европарламента об отказе...
 
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